Один плацдарм останется непредсказуемым: каким будет фронт в 2024 году

По меньшей мере, в течение первой половины 2024 года российско-украинский фронт будет статическим. Однако один его участок может изменить общую ситуацию.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко очертил 24 Каналу, какой может быть ситуация на фронте в следующем году. По его словам, защитники будут преимущественно в обороне.

Вашему вниманию Удобный плацдарм для наступления, – военный эксперт о ситуации на левобережье Херсонщины

"Хотя есть один плацдарм, который может вносить некоторые коррективы в общую ситуацию в зоне боевых действий. Это левобережная Херсонщина – там может происходить все что угодно", – отметил Коваленко.

Утром 17 ноября командование ВСУ впервые подтвердило захват плацдармов на левобережье Херсонщины. По состоянию на 24 декабря украинские военные продолжают их расширять

На других направлениях, в частности на Лимано-Купьянской оси, Донетчине и Запорожье, защитники будут в маневренной обороне. Надо быть морально готовыми, что с некоторых позиций, возможно, придется уйти.

Россия еще будет иметь технику

Благодаря советским запасам Россия сможет компенсировать потери в технике в течение 2024 года. Но оккупанты не смогут увеличить линии производства.

У них есть отдельные предприятия, имеющие ограниченный ресурс для восстановления или производства той или иной техники. Они делают три смены, но прыгнуть выше этого они не могут,

– констатировал Коваленко.

Ситуация на фронте: последние новости

На Авдеевском направлении 28 декабря украинским военным удалось отбить ранее утраченную позицию. Во время успешной операции двоих оккупантов уничтожили, еще четырех – захватили в плен.

На Запорожском направлении россияне сами массово сдаются в плен. Они это объясняют бесчеловечным отношением командования и большими потерями.

На Купянском направлении враг пытается атаковать Синьковку, но несет потери в личном составе и технике. В частности, защитники минуснули 30 россиян, три их БМП и один танк.

Почти треть российского бюджета на 2024–2026 годы будут тратить на войну. Такое же было в последние годы СССР.