"Насобирали сил": Гуменюк ответила, чем сейчас оккупанты занимаются в Херсонской области

24 октября 2022 , 19:50
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Вооруженные Силы Украины продолжают наступать в Херсонской области. Оккупанты реагируют на это по-разному – за период оккупации этого региона их появилось здесь столько, что они могут позволить себе одновременные кардинально разные действия.

Оккупанты разделились

Об этом 24 каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне в Херсонской области в определенной степени разделились.

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Так, некоторые захватчики действительно "эвакуируются" вместе с намародеренним имуществом и ищут способы спастись по крайней мере на левом берегу. Другие – переодеваются в гражданскую одежду, притворяются мирными жителями Херсона для участия в инсинуациях и имитациях прогнозируемых уличных боев. Есть среди россиян и окопающиеся и остающиеся на передовой, покинутые своими командирами.

Поэтому частичная мобилизация – это и разделение их на такие части также,
– заметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Последние новости из Херсона

  • Россияне продолжают разграблять Херсон перед тем, как "эвакуироваться". Они вывозят культурные ценности, памятники и достояние местных музеев.
  • Кроме того, оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом той же "эвакуации". Их, вероятнее всего, будут расселять по депрессивным регионам России.
  • ВСУ же продвигаются все ближе к Херсону, заставляя россиян паниковать. Наши защитники освободили уже более 90 населенных пунктов области,  где проживают более 12 тысяч человек.
  • Таким образом, украинские военные продолжают продвигать линию фронта, хотя в некоторых местах россияне очень крепко "засели" за оборонным рубежом.
  • Вместе с тем, они не забывают напоминать о себе и россиянам в областном центре. Так, в Херсоне снова произошел "хлопок". Взрывы раздались в штабе ФСБ.
Автор: Софія Гусєва