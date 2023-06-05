Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину, затишье в Авдеевке: карта боев за 5 июня
5 июня 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях на Востоке Украины. В то же время оккупанты уже несколько дней не проводят наступательных действий в районе Авдеевки.
В течение суток оккупанты наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
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Какая ситуация на участках фронтаНа Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиаудар в районе Сергеевки Донецкой области. Также россияне вели обстрелы из артиллерии и минометов.
Россияне наступали в районе Новоселовского: картаНа Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Россияне применили артиллерию для обстрелов на этом направлении.
Карта боев в районе БелогоровкиНа Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, но не имел успеха. Противник нанес авиаудары в районах Васютинское, Торецкое и Северное. Также россияне применили артиллерию.
Отметим, что накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.
Онлайн карта боев на Бахмутском направленииНа Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в пределах Марьинки. Также россияне обстреляли города и деревни из артиллерии.
Карта боев в районе Марьинки
Российская ДРГ пыталась проникнуть в УкраинуНа Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также – нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиаударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области.
Российская ДРГ пыталась зайти в Зеленое: показываем на карте
Какая ситуация на других участок фронта
Силы обороны ударили по оккупантам
- Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.