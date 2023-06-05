Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину, затишье в Авдеевке: карта боев за 5 июня

Российские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях на Востоке Украины. В то же время оккупанты уже несколько дней не проводят наступательных действий в районе Авдеевки.

В течение суток оккупанты наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

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Какая ситуация на участках фронта

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиаудар в районе Сергеевки Донецкой области. Также россияне вели обстрелы из артиллерии и минометов.

Россияне наступали в районе Новоселовского: карта

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Россияне применили артиллерию для обстрелов на этом направлении.

Карта боев в районе Белогоровки

противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, но не имел успеха. Противник нанес авиаудары в районах Васютинское, Торецкое и Северное. Также россияне применили артиллерию.Отметим, что накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил , что

Онлайн карта боев на Бахмутском направлении

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в пределах Марьинки. Также россияне обстреляли города и деревни из артиллерии.

Карта боев в районе Марьинки

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Украину

за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также – нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиаударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области.

Российская ДРГ пыталась зайти в Зеленое: показываем на карте

Какая ситуация на других участок фронта

Силы обороны ударили по оккупантам

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.противник наступательных действий не осуществлял. Враг нанес авиаудар в районе Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы.оперативная обстановка без значительных конфигураций.противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне продолжают наносить авиаудары и совершать артиллерийские обстрелы.