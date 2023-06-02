Неудачное наступление россиян у Купянска, бои под Марьинкой: карта боевых действий за 2 июня

Российские захватчики продолжают наступать по нескольким направлениям на Востоке Украины. Несмотря на это, Силы обороны не дали продвинуться врагу и отразили все его атаки.

Оккупанты по-прежнему сосредоточили основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 25 вражеских атак.

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На каких направлениях наступают русские войска

захватчики вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки Луганской области. Кроме того, враг нанес несколько авиационных ударов по населенным пунктам региона, а также обстрелял города и села из минометов и артиллерии.

Карта боевых действий на Купянском направлении

Вооруженные Силы отразили наступательные действия противника в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам из авиации, а также обстреляли города и села из артиллерии.

Наступление россиян на Лиманском направлении: карта боевых действий

украинская армия отразила все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, а также совершил несколько артиллерийских обстрелов городов вблизи Марьинки.

Карта боев на Марьинском направлении

Какая ситуация на других направлениях фронта

В других направлениях русская армия не проводила наступления. На Бахмутском направлении противник нанес авиационных и артиллерийских ударов по городам и селам вблизи Бахмута.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевка и Водяного Донецкой области. Также они обстреляли населенные пункты региона по артиллерии.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные и артиллерийские удары в районе Угледара, а также несколько населенных пунктов поблизости.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась: признаки формирования наступательных группировок не выявили.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. К тому же россияне ударили по авиации, артиллерии и минометам по ряду украинских городов и селам этих регионов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Кроме того, россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Вооруженные Силы удачно отработали по оккупантам