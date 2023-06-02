Неудачное наступление россиян у Купянска, бои под Марьинкой: карта боевых действий за 2 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают наступать по нескольким направлениям на Востоке Украины. Несмотря на это, Силы обороны не дали продвинуться врагу и отразили все его атаки.
Оккупанты по-прежнему сосредоточили основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 25 вражеских атак.
Смотрите также Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика
На каких направлениях наступают русские войскаНа Купянском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки Луганской области. Кроме того, враг нанес несколько авиационных ударов по населенным пунктам региона, а также обстрелял города и села из минометов и артиллерии.
Карта боевых действий на Купянском направленииНа Лиманском направлении Вооруженные Силы отразили наступательные действия противника в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам из авиации, а также обстреляли города и села из артиллерии.
Наступление россиян на Лиманском направлении: карта боевых действийНа Марьинском направлении украинская армия отразила все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, а также совершил несколько артиллерийских обстрелов городов вблизи Марьинки.
Карта боев на Марьинском направлении
Какая ситуация на других направлениях фронта
В других направлениях русская армия не проводила наступления. На Бахмутском направлении противник нанес авиационных и артиллерийских ударов по городам и селам вблизи Бахмута.
На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевка и Водяного Донецкой области. Также они обстреляли населенные пункты региона по артиллерии.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные и артиллерийские удары в районе Угледара, а также несколько населенных пунктов поблизости.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась: признаки формирования наступательных группировок не выявили.
На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. К тому же россияне ударили по авиации, артиллерии и минометам по ряду украинских городов и селам этих регионов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Кроме того, россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Вооруженные Силы удачно отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Нашими защитники также уничтожили 2 вражеских ударных БПЛА типа "Ланцет" и 1 разведывательный беспилотник "Орлан-10".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
- Кроме того, украинская армия уничтожила 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Шахед", которыми россияне обстреляли Украину ночью 2 июня.