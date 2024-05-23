Это выгодно: что означает реакция Джонсона на идею об ударах по России

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал идею о том, чтобы снять с Украины запрет использовать американское оружие по территории России. Он заявил, что украинскому государству надо позволить вести войну так, как оно считает нужным.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Саакян, отметив, что Джонсон достаточно искусно и завуалировано ответил. Спикер Палаты представителей США не сказал прямо, выступает ли он за это.

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"При этом он подчеркнул, что нынешняя политика администрации Байдена им не разделяется и, собственно, нужно отказаться от этого микроменеджмента", – отметил политолог.

Так Майк Джонсон косвенно поддержал позицию части американских парламентариев, в частности, профильного комитета по разведке. Там обращаются с позицией, что Украине надо предоставить такие возможности.

Это внутренняя политика, и республиканцам сейчас выгодно троллить демократов и Джо Байдена его нерешительностью. Фактически, это продукт внутреннего противостояния. Однако, это выгодно для Украины, ведь лучше, когда в США спорят о поднятии ставок по поддержке украинского государства.

Тренд сломался с момента, когда оба кандидата (в президенты США – 24 Канал), Трамп и Байден, уперлись в электоральный потолок и, соответственно, началась битва сначала Трампа, а затем и Байдена за того избирателя, который стоит на позициях поддержки Украины,

– сказал Саакян.

Теперь кандидаты в президенты поднимают ставки и "играют" на поддержке Украины – обвинениях в недостаточной помощи. Дональд Трамп заявляет, что "лучше бы это делал", а Джо Байден говорит о том, что "при Трампе может быть катастрофа".

Еще полгода назад республиканцы и демократы приложились к тому, чтобы помощь для Украины была на паузе. Электорально тогда это не имело для них угроз, а сейчас – они есть.

"Это заявление, вероятнее всего, является "термометром", который отражает разительное изменение во внутриполитической повестке дня Соединенных Штатов в отношении Украины", – добавил политолог.

Почему Украине важно получить разрешение на удары по территории России

Сейчас острота этого вопроса связана с тем, что страна-агрессор пользуется нерешительностью США для того, чтобы развивать своё наступление на границе. Получается так, что часть тактической глубины расположена на территории России.

Если говорить о приграничье Харьковщины и Сумщины, враг концентрирует свои силы на российской территории, которая является недосягаемой для значительной части украинского дальнобойного вооружения. Именно в этом контексте для Украины крайне важно добиться разрешения бить по территории страны-агрессора – хотя бы до 150 километров вглубь. Все, чтобы у противника не было этого преимущества.

"Это бы тогда уравняло между собой баланс сил по всей линии фронта, начиная от Юга Украины и заканчивая самой северной точкой этого фронта. Иначе – россиянам сейчас выгоднее применять силы на Харьковском направлении, потому что коэффициент для них становится лучшим, чем, например, на Востоке", – сказал Олег Саакян.

Часть войск врага находится "под защитой" на российской территории. Так враг достигает лучшего стратегического положения.

Политолог предполагает, что в США есть более глубинная позиция, чем эскалационные страхи и причины, почему эта страна имеет достаточно жесткий взгляд на использование их оружия по территории страны-агрессора. Саакян убежден, что лучше делать ставку на то, чтобы получить такое разрешение на использование западного оружия от других партнеров. Например, Франции.

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