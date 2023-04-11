Террор населения, отвага ВСУ и ад на Востоке: карта боевых действий на 11 апреля

Уже 412 дней украинские защитники защищают наше государство от оккупанта. Самый горячий участок фронта – Восток Украины. Как сообщают в командовании украинской армии, враг не отказывается от захватнических планов.

По состоянию на утро 11 апреля "вторая армия мира" продолжает совершать безрезультатные наступательные операции. Вместе с тем несет безумные потери в технике и личном составе. В частности, самые адские сейчас такие направления: Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент

Обстрелы и атаки не прекращаются

Как констатировали в Генштабе, за прошедшие сутки нашим воинам удалось отразить 52 атаки противника на Востоке. Собственно, по тем направлениям, которые мы уже отмечали как самые горячие. Кроме того, на других участках фронта ситуация следующая:

на Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений; однако российские подразделения находятся на территории Беларуси и в приграничных районах России (Курская, Белгородская области); также населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской регулярно подвергаются обстрелам.

, , и направлениях – без существенных изменений; однако российские подразделения находятся на территории Беларуси и в приграничных районах России (Курская, Белгородская области); также населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской регулярно подвергаются обстрелам. в то же время захватчики продолжают обстреливать города и села на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 апреля: смотрите карту от Deep State

Отметим, что российские оккупанты усиливают давление на граждан Украины, находящихся на временно захваченных территориях.

Недавно в Снежном Донецкой области были уволены работники городской больницы, не получившие российские паспорта,

– говорится в сообщении.

А также в Энергодаре Запорожской области местные должны получать разрешение на передвижение по территории области. Враг иногда даже врывается в квартиры людей, обыскивает их и пристально ищет граждан, поддерживающих ВСУ.

Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минируют пляжи

Успехи украинской армии

Добавим, что Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения путинских воинов, а также удар по ЗРК. Кроме того, был ликвидирован вражеский вертолет Ми-24 и 9 БПЛА разных типов.