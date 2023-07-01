Все произойдет в нужный момент, – добровольцы заинтриговали новым походом в Россию

Легион "Свобода России" планирует продолжить рейд на Белгородщине и, возможно, дальше. Но для этого нужно подготовиться.

Об этом 24 Каналу сказал представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, мятеж Евгения Пригожина продемонстрировал, что освободительный поход на Москву вполне возможен.

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"Поскольку было непонятно, насколько Пригожин все серьезно устроил, то преждевременных шагов военное руководство Легиона не сделало. Но это не значит, что наш поход откладывается или отменяется", – подчеркнул Барановский.

Когда продолжится "освобождение" России

Сейчас на Белгородщине работают разведывательные группы. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже не будет сил реагировать на все вызовы.

"Важно растянуть российские силы, чтобы у них горели одновременно Белгород, Донецкое направление, Крым. Когда этих костров будет очень много, перезагрузка системы – в этот момент все и должно произойти", – отметил Барановский.

Рейд российских добровольцев: коротко

Первая фаза операции РДК и легиона "Свобода России" продолжалась 22 – 24 мая. Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.

1 июня стало известно о второй фазе операции на территории Белгородщины. Бойцы проводили рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.

РДК также планировал присоединиться к Евгению Пригожину во время его мятежа 24 июня. Но путч завершился слишком быстро.

События на Белгородщине – это исключительно операция российских добровольцев. Украина координировала действия с ними только до госграницы.