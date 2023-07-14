Пригожин – это "глист", запущенный ФСБ, – Максакова предположила, есть ли у него двойник

После своего кратковременного мятежа Евгений Пригожин испытывает потребность в большей потаенности для собственной безопасности. При этом очень помощными могут быть двойники.

Об этом 24 Каналу сказала артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, за оружием в Петербург приезжал не настоящий руководитель вагнеровцев, а его двойник.

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"Обратите внимание, с какой доверительностью "Пригожин" поехал на Литейный проспект. Это отделение ФСБ в Петербурге. Он туда заявился, просто как к себе домой", – отметила Максакова.

Пригожин может иметь двойников: смотрите видео

Журналисты также отметили, что у него были все фаланги пальцев, а у настоящего Пригожина нет одной. Скорее всего, "повар Путина" имеет целую коллекцию двойников, хотя и более скромную, чем у диктатора.

Руководитель вагнеровцев обычно ведет себя иначе

Во время переговоров с представителями минобороны Пригожин не коснулся блюд и все время сидел в перчатках. Поскольку он начинал с наблюдения и подслушивания, то знает, как этого избежать самому.

"Пригожин – это "глист", запущенный ФСБ в пищеварительный тракт минобороны", – констатировала Максакова.

Что известно о Пригожине: последние новости

27 июня в России прекратили уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, между главой вагнеровцев и властями были "достигнуты договоренности".

Однако до этого силовики успели обыскать квартиру Пригожина в Санкт-Петербурге. Там были обнаружены и изъяты слитки с золотом, оружие, валюта, пакеты с неизвестным порошком и паспорта.

Впоследствии главарю ЧВК "Вагнера" вернули коробки с наличными, изъятых во время обыска в Петербурге в ходе уголовного дела о мятеже. Деньги привез Пригожину его водитель по доверенности.

Источники в западной разведке сообщают, что в начале июля Пригожин был вызван в Кремль, чтобы пообщаться с "элитой". Затем Песков подтвердил встречу, но она якобы состоялась 29 июня.

Как известно, во время "переворота" 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервьюрассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, поэтому "переворот" свернули.