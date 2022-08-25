Политтехнолог назвал событие, которое немедленно посадит россию за стол переговоров

Украина не планирует возвращаться к мирным переговорам с россией. Однако есть условие, при котором кремль сам захочет как можно скорее возобновить переговорный процесс.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог, эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, до переговоров между Украиной и россией еще очень далеко.

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Ведь россия выдвигает требования, которые выполнить невозможно.

Что побуждает россию к переговорам

Политтехнолог отметил, что для возобновления какого-либо переговорного процесса нужна очень сильная посредническая миссия.

"Будет ли это Эрдоган или Шольц с Макроном, мне сказать трудно. Однако без посредника не обойтись", – отметил Тизенгаузен.

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Также, по мнению политтехнолога, есть одно условие, которое быстро изменит позицию кремля в переговорах.

Украина должна пойти в контрнаступление. Тогда россия будет вынуждена садиться за стол переговоров, ведь даже иллюзия ее победы будет исчезать,

– подчеркнул он.

Тизенгаузен предположил, что в случае контрнаступления украинских войск россия, конечно, может объявить об очередном "жесте доброй воли". Мол, российские войска ушли с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, чтобы сохранить жизнь мирных жителей.

Но у россиян будут большие проблемы. Ведь будет открыт путь в Крым. К тому же, ВСУ приблизятся к крымскому мосту,

– сказал политтехнолог.

Прислушался ли путин к Зеленскому

Владимир Зеленский назвал "красные линии", при пересечении которых россией о возобновлении переговорного процесса между странами можно забыть навсегда. Это судилище над азовцами в Мариуполе, а также проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

россия не устроила "трибунал" 24 августа и якобы переносит фейковые референдумы. Однако, по мнению Тизенгаузена, это отнюдь не свидетельствует о том, что путин прислушались к президенту Украины.

путин – кгбшник, и иногда отвечает асимметрично. Он пытается усыпить бдительность украинцев, продемонстрировать, будто россия пошла на уступки,

– сказал он.

Тайные намерения путина

Политтехнолог предположил, что у российского диктатора есть скрытые намерения.

путин выжидает и пытается наконец-то втянуть лукашенко в войну. Он хочет оттянуть часть наших сил, чтобы усилить свои позиции, в частности в вопросе переговоров,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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