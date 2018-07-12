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Что делать, если сильно потеют ноги

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Что делать, если сильно потеют ноги
Что делать, если сильно потеют ноги / ihealth.in.ua

Проблема чрезмерного потоотделения регулярно мучает около 5% населения планеты, а это около 380 миллионов человек.

Чрезмерное потоотделение на ступнях иногда приводит к развитию грибковых инфекций и появлению очень неприятного запаха, передает lifehacker.

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Что делать, если сильно потеют ноги?

1. Самое простое правило – чаще мойте ноги, используя холодную воду и мыло с антибактериальными эфирными маслами.

2. Делайте для ног ванночки с пищевой соды, которая благодаря мощным антибактериальным свойствам уменьшит количество микробов на ступнях.

3. Используйте антибактериальные и противогрибковые присыпки, которые сохранят ступни сухими и борются с размножением бактерий. Подойдет даже обычный тальк и кукурузный крахмал.

via GIPHY

4. Перед сном пользуйтесь антиперспирантами – ночью потовые железы менее активны, а значит, антиперспирант сможет проникнуть в них глубже и снизит количество пота в течение следующего дня.

5. Обращайте внимание на обувь из дышащих материалов – натуральной кожи, замши или спортивной синтетики с антибактериальными стельками.

6. Выбирайте носки из дышащих материалов – хлопка и шерсти. Если есть возможность – меняйте носки в течение дня.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Лечение Народная медицина Советы
Источник: 24 Канал
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