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Что делать, если укачивает в транспорте: действенные методы

82 Читати новину українською
Что делать, если укачивает в транспорте
Что делать, если укачивает в транспорте / uk.businessinsider.com

Одни люди могут спокойно перенести поездку в общественном транспорте, автомобиле или в поезде, для тех людей, которые страдают от болезни движения (укачивания) – это настоящая мука.

Это чувствуется из-за несоответствия между информацией, поступающей от "внутреннего уха" и тем, что человек видит глазами, пишет Tochka.net.

Рынок фармацевтических товаров и услуг предлагает специальные лекарства, которые помогут избавиться от болезни движения. Однако если медицинские препараты достать проблематично, то можно воспользоваться этими методами.

Не рекомендуют есть перед поездкой острые, жирные, слишком сладкие или соленые продукты, а также пить алкоголь и тяжелые напитки.

Правильные места

Если вы летите на самолете, то лучше всего сидеть в середине салона. На теплоходе или пароме занимайте нижние каюты ближе к середине. В авто садитесь спереди, лучше же вести машину, поскольку водителя никогда не укачивает. В автобусе выбирайте места впереди, чтобы наблюдать за горизонтом.

Займіть правильні місця

Займите правильные места

Чайная заварка зеленого чая

Ее нужно жевать, когда становится плохо в транспорте. Тем более, если человека укачивает, то ему будет все равно, какая она на вкус, если ему то жарко, то холодно.

via GIPHY

Имбирь и мятные конфеты

Перед поездкой приготовьте себе имбирный чай. Если нет возможности, то купите в магазине имбирь и порежьте его на кусочки. Жуйте имбирь во время всей поездки. Также купите мятные конфеты.

Эластичный бинт

Моряки борются с закачкой, обмотав эластичным бинтом запястья. Этот способ действует тогда, когда происходят перепады давления.

Спробуйте обмомати еластичним бинтом зап'ястя

Попробуйте обмотать эластичным бинтом запястья

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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