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Что делать, если укусила змея: первая помощь

315 Читати новину українською
Что делать при укусе змеи
Что делать при укусе змеи / https://1news.com.ua

Медики предупреждают, что если человека укусила змея, то его необходимо как можно быстрее доставить в больницу.

В Украине есть три вида ядовитых змей, а также ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие, пишет Минздрав.

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Их активность уменьшается после того, как средняя температура повышается. Они могут укусить, когда человек случайно на них наступает, садится или ложится.

Медики советуют сразу обращаться к врачу. Особую опасность несут укусы для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом. Яд змеи вызывает разрушение красных телец крови в организме человека. На месте укуса сразу образуется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.

У человека, которого укусила змея, наблюдается общая слабость, резкое снижение давления, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Что делать при укусе змеи, если транспортировка занимает много времени

1. Не паникуйте и следите, чтобы пострадавший меньше двигался.

2. Освободите пораженный участок.

3. Наложите стерильную повязку с антисептиком на пораженный участок.

4. Принесите воды пострадавшему, ему необходимо много пить.

5. При наличии аптечки дайте пострадавшему лекарства против аллергии.

6. Пораженный участок положите на возвышении при транспортировке.

7. Приложите к месту укуса лед, предварительно обернутый в ткань.



Что не нужно делать при укусе змеи:

– не обрабатывайте рану дополнительно;

– не стоит прижигать пораженный участок;

– не накладывайте жгут;

– не стоит всасывать яд (это можно делать только тогда, когда к врачу невозможно попасть в ближайшие часы)

– не употребляйте спиртные напитки.

К слову, приход теплого времени года привлекательный во многих аспектах: не нужно одевать теплые куртки, все вокруг зеленеет и цветет. Однако есть и другая сторона медали – в случае цветения деревьев и цветов человек рискует быть ужаленным пчелами, осами и шмелями.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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