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УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Что делать, если воздух в городе загрязнен

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Что делать, если воздух в городе загрязнен
Что делать, если воздух в городе загрязнен / radiosvoboda.org

Из-за жары в Киеве наблюдаются условия, при которых в воздухе накапливаются и содержатся вредные примеси.

Врач Павел Смалько посоветовал, что делать в таких случаях, пишет LIGA.net.

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Он предостерегает от прогулок возле трасс. Лучше всего гулять в парках до 11:00 и после 16:00 часов.

Также во время жары нужно пить воду. Норма воды для взрослого составляет 2 литра, для ребенка 10 лет – 1-1,5 литра.

Врач объясняет, что нужно следить за диурезом (процесс образования и выделения мочи). Он является одним из критериев правильной работы почек.

via GIPHY

А вот после прогулок медик советует не находиться в комнате или офисе, где есть резкий перепад температур из-за кондиционера. Ребенку вообще не желательно быть в комнате, где есть существенная разница между температурой на улице и в помещении.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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