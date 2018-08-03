Что делать, если воздух в городе загрязнен

Из-за жары в Киеве наблюдаются условия, при которых в воздухе накапливаются и содержатся вредные примеси.

Врач Павел Смалько посоветовал, что делать в таких случаях, пишет LIGA.net.

Читайте также: В каком году смертность от жары увеличится впятеро

Он предостерегает от прогулок возле трасс. Лучше всего гулять в парках до 11:00 и после 16:00 часов.

Также во время жары нужно пить воду. Норма воды для взрослого составляет 2 литра, для ребенка 10 лет – 1-1,5 литра.

Врач объясняет, что нужно следить за диурезом (процесс образования и выделения мочи). Он является одним из критериев правильной работы почек.

А вот после прогулок медик советует не находиться в комнате или офисе, где есть резкий перепад температур из-за кондиционера. Ребенку вообще не желательно быть в комнате, где есть существенная разница между температурой на улице и в помещении.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.