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Что делать со сколиозом: советы педагога

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Сколиоз: лечение
Сколиоз: лечение / gudmed.com.ua

К сожалению, сколиоз не лечится. Поэтому идеально ровную спину после 21 года жизни получить не удастся. Но уменьшить визуально мышечный дисбаланс можно.

Об этом рассказала реабилитолог Анастасия Копровая, передает "Обозреватель".

По словам медика, благодаря ежедневным упражнениям и тренировкам можно улучшить состояние спины. В этом помогут занятия йогой, пилатесом, и растяжка.

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Мышечный дисбаланс у всех, его можно даже не замечать. Но после родов или в 50 лет этот дисбаланс проявится в виде боли в ногах, спине и области таза.

Тренировать глубокие мышцы пресса (поперечные мышцы живота). Планка, упражнения по пилатесу, калланетика – все вам в помощь. Сильный пресс нужен для того, чтобы забирать нагрузку со спины,
– отметила педагог.

Также полезно делать асимметричные упражнения и растягивать тело, поскольку есть зажатые места. А вот сильно перерастянутые места надо закачивать, чтобы мышцы становились сильными и тянули сторону сколиоза больше на себя, выпрямляя позвоночник.

Что такое сколиоз?
Это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника в боковой плоскости с разворотом позвонков (торсия) вокруг своей вертикальной оси, что ведет к функциональным нарушениям в работе органов грудной клетки, а также – к косметическим дефектам.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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