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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Что есть в жару: советы диетолога

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Напиток с огурцами прекрасно освежает
Напиток с огурцами прекрасно освежает / www.diys.com

Летом нашему организму требуется особый рацион, поскольку через пот мы теряем вещества, необходимые для энергии и бодрости.

В частности, во время потения мы теряем электролиты (натрий, хлор и калий), объясняет диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

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Что есть в жару

Специалист советует в жаркие летние дни пить воду, но в то же время обогатить ее продуктами, которые богаты этими веществами: ягодами, огурцом, сельдереем, мятой, шпинатом.

Скиталинская рекомендует просто измельчить эти продукты, залить водой и дать настояться. Такой напиток прекрасно утоляет жажду, улучшает самочувствие и придаст бодрости.

Что не есть в жару

Однако в жару стоит отказаться от сладостей, потому что они вызывают брожение в желудке. Также исключите из рациона колбасы, сосиски и ограничьте количество мяса.


 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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