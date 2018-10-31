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      Что является основной причиной высокой продолжительности жизни

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      Что является основной причиной высокой продолжительности жизни
      Что является основной причиной высокой продолжительности жизни / novyny.online.ua

      До недавнего времени считалось, что основными параметрами продолжительности жизни является масса тела и скорость метаболизма. Но ученые опровергли это утверждение.

      Как заявили ученые Университета Вандербилта в США, именно количество нейронов в коре больших полушарий мозга определяет среднюю продолжительность жизни животных и людей, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

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      Однако, эти показатели работают только в 20-30% случаев, а птицы живут примерно в 10 раз дольше, чем млекопитающие того же размера. Со слов ученых, по количеству кортикальных нейронов можно точно предсказать продолжительность жизни в 75% случаев.

      via GIPHY

      Такие результаты ученые получили, проанализировав данные более 700 видов теплокровных животных и сравнили их с данными о количестве нейронов в мозге.

      Оказалось, что попугаи и певчие птицы живут дольше, чем приматы с той же массой тела. А приматы живут дольше, чем другие млекопитающие с той же массой тела. Кроме того, птицам нужно больше времени, чтобы достичь половой зрелости.

      Вывод ученых: продолжительность жизни напрямую зависит от абсолютного количества кортикальных нейронов, ведь кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс. Зато размеры животного или человека и скорость их метаболизма не имеют значения.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
      Источник: 24 Канал
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