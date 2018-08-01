Что категорически нельзя есть на завтрак

Диетологи составили список продуктов и блюд, которые не стоит употреблять на завтрак на пустой желудок.

По словам специалистов, вредными на завтрак будут острые и копченые продукты, передает Sivtimes.

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Особенно это касается продуктов из переработанного мяса, которые часто используют для бутербродов.

Также не стоит пить на пустой желудок свежевыжатые соки. Ведь они содержат много кислоты, а это стимулирует выработку пищеварительных ферментов и действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос и газообразование.

И не увлекайтесь водой с лимоном натощак − это может привести к ожогам пищевода.

Десерты оставьте на перекус, потому что утром они могут спровоцировать выброс в кровь большого количества инсулина. От этого будет страдать поджелудочная железа и повышается риск возникновения диабета.

А еще нельзя пить кофе, не позавтракав − он стимулирует выработку соляной кислоты, которая раздражает стенки желудка.

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