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Что категорически нельзя есть на завтрак

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Назван наиболее вредный завтрак
Назван наиболее вредный завтрак / diariocorreo.pe

Диетологи составили список продуктов и блюд, которые не стоит употреблять на завтрак на пустой желудок.

По словам специалистов, вредными на завтрак будут острые и копченые продукты, передает Sivtimes.

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Особенно это касается продуктов из переработанного мяса, которые часто используют для бутербродов.

Также не стоит пить на пустой желудок свежевыжатые соки. Ведь они содержат много кислоты, а это стимулирует выработку пищеварительных ферментов и действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос и газообразование.

И не увлекайтесь водой с лимоном натощак − это может привести к ожогам пищевода.

Десерты оставьте на перекус, потому что утром они могут спровоцировать выброс в кровь большого количества инсулина. От этого будет страдать поджелудочная железа и повышается риск возникновения диабета.

А еще нельзя пить кофе, не позавтракав − он стимулирует выработку соляной кислоты, которая раздражает стенки желудка.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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