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Что кушать на завтрак, чтобы защитить печень: ответ диетолога

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Овсянка способна защитить печень
Овсянка способна защитить печень / godigitalcol.wixsite.com

Диетолог Оксана Скиталинская советует употреблять на завтрак овсянку, поскольку этот продукт способен защитить печень.

Врач объясняет это тем, что в овсе содержатся авентрамиды, которые имеют противовоспалительные свойства, имеющие схожее действие с семенами льна и крестоцветных (капуста всех сортов, редька).

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Овсянку необходимо правильно приготовить, поскольку от этого зависит ее воздействие на организм.

Если человек страдает обострениями желудочно-кишечных болезней, то необходимо готовить супы с овсяными хлопьями на основе нежирного мясного бульона. Через несколько дней состояние организма улучшается, исчезает боль.

Супи з вівсянкою покращують травлення
Супы с овсянкой улучшают пищеварение

Исследования показывают, что употребление овсянки уменьшает воспаление печени. Люди, которые регулярно ели этот продукт, снизили массу тела. Овсянка уменьшает висцеральный жир (жир вокруг внутренних органов, который ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и повышает риск инфарктов, инсультов, ускоренного старения и многих других проблем).

Особенно полезна овсянка будет для детей и пожилых людей. Употребление этого продукта улучшает работу системы пищеварения.

На сніданок готуйте вівсянку
На завтрак готовьте овсянку

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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