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      Что мешает человеку достичь своей цели

      68 Читати новину українською
      Что мешает человеку достичь своей цели
      Что мешает человеку достичь своей цели / plusarquitectura.info

      Мы пишем планы на будущее, пытаемся достичь определенной цели, мечтаем. Иногда все это дается с трудом. А через некоторое время вообще отказываемся от этой идеи и возвращаемся к привычному образу жизни.

      Причин того, что вам трудно достичь цели, может быть несколько, об этом пишет врач-психотерапевт Михаил Гаврилов в Instagram.

      Читайте также: Здоровье человека зависит от социального статуса, – ученые

      1. Чужие цели

      Общество диктует идеальную жизнь – престижная работа, роскошная машина, привлекательный внешний вид. За всем этим человеку навязывают чужие цели. Всегда отвечайте честно – готовы ли вы к переменам?

      2. Цели, которые нельзя измерить

      К примеру, это "Хочу быть красивой, привлекательной". Но это не цель, а ожидания. Лучше всего ставить перед собой цели: одеть свои джинсы размером, к примеру, меньше чем 46, и тому подобное.

      Не ставте цілі, які не можна виміряти
      Не ставьте цели, которые нельзя измерить

      3. Привычки, которые мешают достичь цели

      Если вы что-то решили, достигли этого, а после результат исчез, то причиной этого могут быть привычки. Проанализируйте, какие привычки помогают в достижении цели, а какие – мешают.

      4. Отсутствие отслеживания динамики

      Рутина поглощает человека, и, вероятно, через несколько недель, он забывает о определенную цель. Старайтесь еженедельно подводить итоги, чтобы не сбиться с пути, и не забывайте себя хвалить.

      Намагайтеся щотижня підбивати підсумкиСтарайтесь еженедельно подводить итоги

      5. Неправильное окружение

      Если вы намерены похудеть и вести здоровый образ жизни, а ваши друзья нет – это станет для вас препятствием. Попробуйте найти людей, которые тоже на схожем пути и вы получите не только удовольствие, но и новых друзей.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      СОХРАНЯЕМ В ЗАКЛАДКИ По возможности отвлекитесь от дел, возьмите листок и ручку. Запишите не менее 7 целей в любых жизненных направлениях. А теперь найдите среди них те, которые ставите из года в год, но так и не достигаете. У кого их больше 3? Ставьте лайк ️ ⠀ Сегодня расскажу о ловушках целеполагания, которые мешают добиться желаемого, будь то снижение веса или что-нибудь еще. ⠀ 1. Чужие цели. Общество диктует нам нормы, которым мы пытаемся соответствовать: престижная работа (в офисе, желательно, и в кресле директора), машина (не "запорожец", однозначно), привлекательный внешний вид (обычно из глянцевых журналов или фотошопа Инстаграм). Но если всего этого хотим не мы, а нам это навязывают существующие стереотипы "достатка", то подвига не случается. ⠀ Хотите похудеть, но? Посмотрите на вашу цель и спросите себя: откуда она пришла? ВНИМАНИЕ! Всегда отвечайте честно: хотите ли вы на самом деле снижать вес или пока не готовы к переменам? ⠀ 2. Неизмеримые цели. “Хочу постройнеть и быть привлекательной” — разочарую, но это не цель, а ожидание. Она слишком расплывчата, чтобы мотивировать к действию. ВНИМАНИЕ! Ставьте измеримые цели: на Новогоднем банкете я в платье/костюме на 1-2-3 размера меньше - 48-46-44. ⠀ 3. Старые привычки. Ставить цели важно и нужно, но только правильные привычки определяют успех. Если после достижения цели не поддерживать результат, быстро вернетесь к старому. Проанализируйте, какие привычки мешают вам достичь цели и какие, наоборот, помогают. И помните, любую привычку можно ПЕРЕДЕЛАТЬ! ( в моей практике таких случаев не счесть!) ⠀ 4. Не отслеживать динамику. Постоянно держать цель в голове сложно. Проходит пара недель, и мы теряемся в бытовых делах. Не сбиться с пути поможет дневник достижений. ВНИМАНИЕ! Не забывайте хвалить себя - это мотивирует. ⠀ 5. Недружественное окружение. Без поддержки достичь целей трудно. Если вы решили вести здоровый образ жизни, но вокруг любители фастфуда, что делать вы уже знаете: ищите людей, чьи цели совпадают с вашими. ⠀ Если пост наберет больше 1000️ дам эффективное упражнение на целеполагание. ⠀ В комментариях ответьте: сколько невыполненных целей вы у себя насчитали? ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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