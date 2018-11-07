Что мешает человеку достичь своей цели

Мы пишем планы на будущее, пытаемся достичь определенной цели, мечтаем. Иногда все это дается с трудом. А через некоторое время вообще отказываемся от этой идеи и возвращаемся к привычному образу жизни.

Причин того, что вам трудно достичь цели, может быть несколько, об этом пишет врач-психотерапевт Михаил Гаврилов в Instagram.

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1. Чужие цели

Общество диктует идеальную жизнь – престижная работа, роскошная машина, привлекательный внешний вид. За всем этим человеку навязывают чужие цели. Всегда отвечайте честно – готовы ли вы к переменам?

2. Цели, которые нельзя измерить

К примеру, это "Хочу быть красивой, привлекательной". Но это не цель, а ожидания. Лучше всего ставить перед собой цели: одеть свои джинсы размером, к примеру, меньше чем 46, и тому подобное.



Не ставьте цели, которые нельзя измерить

3. Привычки, которые мешают достичь цели

Если вы что-то решили, достигли этого, а после результат исчез, то причиной этого могут быть привычки. Проанализируйте, какие привычки помогают в достижении цели, а какие – мешают.

4. Отсутствие отслеживания динамики

Рутина поглощает человека, и, вероятно, через несколько недель, он забывает о определенную цель. Старайтесь еженедельно подводить итоги, чтобы не сбиться с пути, и не забывайте себя хвалить.

Старайтесь еженедельно подводить итоги

5. Неправильное окружение

Если вы намерены похудеть и вести здоровый образ жизни, а ваши друзья нет – это станет для вас препятствием. Попробуйте найти людей, которые тоже на схожем пути и вы получите не только удовольствие, но и новых друзей.

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