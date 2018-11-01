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      Что может вызвать отклонение веса ребенка от нормы

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      Вес ребенка – причины отклонений от нормы
      Вес ребенка – причины отклонений от нормы / unsplash.com

      Есть несколько причин, на которые стоит обратить внимание родителям, если у ребенка слишком большой или малый вес.

      Отклонение веса от нормы может указывать на наличие определенных проблем или специфических состояний, передает "Наша мама".

      1. Отклонение веса от нормы может происходить из-за энергетического дисбаланса, в частности, из-за получения организмом больше калорий, чем необходимо.

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      А это приводит к набору лишнего веса. И если ребенок получает меньше калорий, чем ему нужно для поддержания нормальной жизнедеятельности, то это, наоборот – приводит к уменьшению веса. Дети, какие же потребляют пищу, равноценную их энергетическому балансу к их образу жизни, не имеют проблем с весом.

      2. Часто причиной отклонения веса от нормы являются заболевания и нарушения, например, при изменении гормонального фона, когда у вашего чада нарушается обмен веществ.

      3. Если ребенок весит значительно больше нормы – причиной этого являются родители, которые перекармливают малыша, когда он не хочет есть, а его все же заставляют.

      via GIPHY

      Вывод: основными причинами отклонений от нормы массы тела является увеличение потребления пищи, недостаточное питание или низкая физическая активность.

      Ребенку нужно дать возможность самому почувствовать потребности своего организма – самостоятельно слышать сигналы голода и насыщения, а родители должны своевременно удовлетворять эти потребности.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Детское питание Дети
      Источник: 24 Канал
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