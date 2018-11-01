Что может вызвать отклонение веса ребенка от нормы
Есть несколько причин, на которые стоит обратить внимание родителям, если у ребенка слишком большой или малый вес.
Отклонение веса от нормы может указывать на наличие определенных проблем или специфических состояний, передает "Наша мама".
1. Отклонение веса от нормы может происходить из-за энергетического дисбаланса, в частности, из-за получения организмом больше калорий, чем необходимо.
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А это приводит к набору лишнего веса. И если ребенок получает меньше калорий, чем ему нужно для поддержания нормальной жизнедеятельности, то это, наоборот – приводит к уменьшению веса. Дети, какие же потребляют пищу, равноценную их энергетическому балансу к их образу жизни, не имеют проблем с весом.
2. Часто причиной отклонения веса от нормы являются заболевания и нарушения, например, при изменении гормонального фона, когда у вашего чада нарушается обмен веществ.
3. Если ребенок весит значительно больше нормы – причиной этого являются родители, которые перекармливают малыша, когда он не хочет есть, а его все же заставляют.
Вывод: основными причинами отклонений от нормы массы тела является увеличение потребления пищи, недостаточное питание или низкая физическая активность.
Ребенку нужно дать возможность самому почувствовать потребности своего организма – самостоятельно слышать сигналы голода и насыщения, а родители должны своевременно удовлетворять эти потребности.
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