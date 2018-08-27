Что нельзя делать беременным: комментарий врача

Период беременности чрезвычайно важный и особенный для женщины. И чтобы она и малыш хорошо себя чувствовали, необходимо отказаться от некоторых привычек.

1. Очевидно, что во время беременности будущим мамочкам нельзя курить, передает Nashamama.

Также стоит избегать людей, которые курят. Это очень важно, ведь никотин может вызвать различные отклонения в развитии внутренних органов ребенка. То же самое касается алкоголя и наркотиков.

Читайте также: С какого возраста можно учить малыша иностранному языку: потрясающие цифры

2. Медики рекомендуют беременным женщинам отказаться от употребления кофе и крепкого чая. Ведь кофеин попадает в кровь и поступает в плаценту, которая не задерживает кофеин и он попадает в кровеносную систему плода. А это может повлечь проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем новорожденного, отставания в развитии и низкого веса.

Беременным стоит отказаться от кофе

3. Также беременным не рекомендуется спать на спине, ведь нижняя полая вена под маткой может сжиматься и передавливаться. Это может нарушить приток крови к сердцу от нижних конечностей.

4. Переутомление негативно влияет как на состояние здоровья мамы, так и малыша. Не пытайтесь выполнить все домашние дела самостоятельно. И помните – во время беременности запрещено поднимать вес более 5 килограммов.

5. Женщинам, которые ждут ребенка, противопоказаны аттракционы и все экстремальные виды спорта, ведь такие развлечения могут спровоцировать повышение артериального давления и привести к преждевременным родам.

Во время беременности категорически нельзя посещать аттракционы

6. Во время беременности лучше отказаться от перелетов на самолете – из-за перепадов давления.

7. Также противопоказано длительное пребывание на солнце и посещение солярия. Ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на плод может иметь негативные последствия – активизацию работы щитовидной железы, надпочечников и выработку в организме женщины мужских гормонов, что повышает риск прерывания беременности и осложнения во время вынашивания ребенка.

Загорать во время беременности тоже не стоит

Фото: Unsplash.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.