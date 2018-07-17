Что носили голливудские модницы 20 лет назад: подборка фото
Двадцать лет назад модная эстетика 90-х годов была полностью сформирована. И тренды того времени снова возвращаются.
Портал Who What Wear решил вспомнить, что носили девушки в июле 1998 года, чтобы окунуться в ностальгию и почерпнуть вдохновение на создание новых образов.
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Модницы как Холли Берри, Кэмерон Диаз и Сара Джессика Паркер выбирали мини, обувь на платформе и топы без бретелек.
Холли Берри
Например, образ Холли Берри – это классические тренды 90-х годов: белый топ и юбка в паре с сандалиями с ремешками.
Сальма Хайек
А Сальма Хайек носила три вещи, которые в тренде в 2018 году: лавандовый цвет, сумки-мешочки и минималистичные сандалии.
Джессика Бил
Дженнифер Энистон
Камерон Диас
Синди Кроуфорд
Сара Джессика Паркер
Дженнифер Лопес
Кортни Кокс