Что носили голливудские модницы 20 лет назад: подборка фото

Двадцать лет назад модная эстетика 90-х годов была полностью сформирована. И тренды того времени снова возвращаются.

Портал Who What Wear решил вспомнить, что носили девушки в июле 1998 года, чтобы окунуться в ностальгию и почерпнуть вдохновение на создание новых образов.

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Модницы как Холли Берри, Кэмерон Диаз и Сара Джессика Паркер выбирали мини, обувь на платформе и топы без бретелек.

Холли Берри

Например, образ Холли Берри – это классические тренды 90-х годов: белый топ и юбка в паре с сандалиями с ремешками.

Сальма Хайек

А Сальма Хайек носила три вещи, которые в тренде в 2018 году: лавандовый цвет, сумки-мешочки и минималистичные сандалии.

Джессика Бил

Дженнифер Энистон

Камерон Диас

Синди Кроуфорд

Сара Джессика Паркер

Дженнифер Лопес

Кортни Кокс