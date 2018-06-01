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Что нужно есть женщинам для улучшения сексуальной жизни

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Что нужно есть для улучшения сексуальной жизни
Что нужно есть для улучшения сексуальной жизни / unsplash.com

Состояние органов малого таза у женщин напрямую влияет на их сексуальную жизнь и самочувствие. Поэтому важно обращать внимание и на то, какие продукты будут полезными для здоровья этих органов.

Об этом рассказала диетолог Эми Мориссей, передает Uagolos.

Для организма женщины важны продукты, в которых содержатся омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Поэтому стоит употреблять жирную рыбу, грецкие орехи, семена льна и авокадо.

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Кроме того, стоит есть бананы, которые имеют много магния. Этот элемент необходим для работы нервных и мышечных тканей, будет хорошей профилактикой при недержании. Еще один ценный витамин для женщин это витамин D, поэтому необходимо гулять на солнце.

Эти все продукты не только благоприятно повлияют на органы малого таза, но и в целом будут полезными для всего организма. В частности, продукты с омега-3 ненасыщенными кислотами является профилактикой инфаркта.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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