Что нужно есть женщинам для улучшения сексуальной жизни

Состояние органов малого таза у женщин напрямую влияет на их сексуальную жизнь и самочувствие. Поэтому важно обращать внимание и на то, какие продукты будут полезными для здоровья этих органов.

Об этом рассказала диетолог Эми Мориссей, передает Uagolos.



Для организма женщины важны продукты, в которых содержатся омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Поэтому стоит употреблять жирную рыбу, грецкие орехи, семена льна и авокадо.

Читайте также: Как избежать самых распространенных травм при физической активности

Кроме того, стоит есть бананы, которые имеют много магния. Этот элемент необходим для работы нервных и мышечных тканей, будет хорошей профилактикой при недержании. Еще один ценный витамин для женщин это витамин D, поэтому необходимо гулять на солнце.



Эти все продукты не только благоприятно повлияют на органы малого таза, но и в целом будут полезными для всего организма. В частности, продукты с омега-3 ненасыщенными кислотами является профилактикой инфаркта.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.