Что нужно говорить партнеру во время и после секса

Слова похвалы во время полового акта и после него очень важны для партнера, они улучшают его самооценку, настроение и способствуют снижению артериального давления.

Сексолог Наталья Ежова отмечает, что во время секса просто необходимо говорить слова поощрения. А вот с критикой нужно быть осторожным, пишет ТСН.

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Если что-то во время полового акта пошло не так, то стоит завернуть слова неодобрения или просто неприятные слова в "правило бутерброда". То есть красиво подать этот факт во время разговора.

Сексолог Наталья Ежова “У нас сегодня был такой нежный секс. Мне хотелось, чтобы ты был немного быстрее. Но в общем я сегодня очень довольна". Когда мы вкладываем маленький негатив в середине между комплиментами, мы прячем его”.

Сексолог советует говорить что-то вроде "какие у тебя нежные руки".

В любом случае эксперты не советуют обманывать партнера. Потому что если вы будете это говорить ему, то он будет продолжать это делать.

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