00:26
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Что нужно говорить партнеру во время и после секса

      92 Читати новину українською
      Что нужно говорить партнеру во время и после секса
      Что нужно говорить партнеру во время и после секса / unsplash.com

      Слова похвалы во время полового акта и после него очень важны для партнера, они улучшают его самооценку, настроение и способствуют снижению артериального давления.

      Сексолог Наталья Ежова отмечает, что во время секса просто необходимо говорить слова поощрения. А вот с критикой нужно быть осторожным, пишет ТСН.

      Читайте также: Как вкусы в еде влияют на количество занятий сексом

      Если что-то во время полового акта пошло не так, то стоит завернуть слова неодобрения или просто неприятные слова в "правило бутерброда". То есть красиво подать этот факт во время разговора.

       
      Сексолог Наталья Ежова
      “У нас сегодня был такой нежный секс. Мне хотелось, чтобы ты был немного быстрее. Но в общем я сегодня очень довольна". Когда мы вкладываем маленький негатив в середине между комплиментами, мы прячем его”.

      Сексолог советует говорить что-то вроде "какие у тебя нежные руки".

      via GIPHY

      В любом случае эксперты не советуют обманывать партнера. Потому что если вы будете это говорить ему, то он будет продолжать это делать.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Секс Здоровье
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      27 января , 23:03 Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      92
      Главные новости 27 января: "бедная" Тимошенко, взрыв в Гааге
      27 января , 22:58 Главные новости 27 января: "бедная" Тимошенко, взрыв в Гааге
      161
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 января , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1114
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      27 января , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      516
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 января , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 4059
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Сколько приходов имеет Московский патриархат в Украине
       27 января , 18:02
      Штраф за перегруженную фуру достиг 150 тысяч гривен
       15 августа 2018 , 11:14
      Новый клуб для Моуринью: возможность утереть нос Гвардиоле и почти фантастический вариант с Месси
       23 декабря 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук