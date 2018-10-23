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      Что опаснее курения, диабета и сердечных заболеваний

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      Что опаснее курения, диабета и сердечных заболеваний
      Что опаснее курения, диабета и сердечных заболеваний / huffingtonpost.com

      Американские кардиологи из Кливлендской клиники обнаружили, что сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок имеют худшее влияние на здоровье, чем курение, диабет и сердечные заболевания.

      Об этом пишет CNN.

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      В исследовании приняли участие более 122 тысяч пациентов, занимавшихся на беговой дорожке в клинике в течение 26 лет.

      via GIPHY

      Они установили, что для здоровья человека сидячий образ жизни значительно хуже, чем гипертоническая болезнь, диабет или курение.

      Другое открытие ученых заключается в том, что занятия спортом продлевают продолжительность жизни. Исследователи утверждают, что нет никакого уровня физических упражнений или занятий фитнесом, которые подвергли бы риску.

      При этом исследования показали, что лучше всего на состояние сердца и органов дыхания влияет аэробика.

      via GIPHY

      Вывод ученых таков: сидячий образ жизни хуже влияет на здоровье человека, чем плохие привычки и болезни.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение исследования Долголетия
      Источник: 24 Канал
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