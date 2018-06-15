Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов

День отца в Украине отмечается в третье воскресенье лета, в этом году это 17 июня. Традиция пришла к нам из США. Но пока что она не очень популярна в Украине. Но ведь мы любим наших пап, не так ли? Чем порадовать на День отца 2018 – читайте далее в материале.

В мире около 30 стран празднуют День отца в этот же день, когда и в США (и Украина тоже). Конечно, как и на День матери, выразить свои чувства к папуле можно подарком.

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Что подарить молодому папе или опытному отцу – подсказками поделились эксперты сервиса Crafta.ua.

Футболка

Универсальный вариант – белые, черные или серые футболки из натуральных материалов, в которых комфортно в любую погоду. Мастера наносят на них авторские принты, оригинальные надписи, украшают ручной росписью. Молодому отцу подойдет футболка со смешной надписью. Или же можно подобрать семейный лук: одинаковые футболки для папы и ребенка. Средняя цена за одну футболку – 300 гривен, а за пару – около 550.

Подарки на День отца 2018 – ни один папочка не обходится без футболки

Рюкзак

Молодому отцу, который часто гуляет с малышом, понадобится компактный, но вместительный рюкзак из кожи или текстиля. Важно, чтобы в рюкзаке было много карманов и он закрывался на молнию, вместо ремешков. Так его легко открывать даже одной рукой. Папе, который любит путешествия, пригодится стильный большой рюкзак из плотной ткани с надежными застежками в виде кожаных ремешков. Для походов на работу подойдет кожаный рюкзак с отделением для документов или ноутбука. Цена рюкзака из текстиля – от 700 гривен, кожаного – от 1300.

Подарки на День отца 2018: рюкзак для отца

Кошелек или набор аксессуаров из кожи

Кошелек из натуральной кожи – стильный, надежный и долговечный. Он может быть большим с несколькими отделениями или компактным. Папе, которому кроме денег нужно где-то хранить документы и карты, подойдет портмоне. Если ваш отец сторонник минимализма, то обратите внимание на зажим для денег. Сторонникам карточек и небольшого количества наличности, подарите картхолдер. Его удобно хранить в кармане джинсов или брюк. Для стильных пап, которые любят быть в тренде, выбирайте наборы из авторских аксессуаров из кожи. В них входят обложки на документы, ремень, визитница или ключница. Цвет можно подобрать не только черный или коричневый, но и благородный коньячный, глубокий синий или яркий зеленый или фиолетовый. У мастера можно заказать гравировку с инициалами, именем, важной датой или фразой. Цена кошелька стартует от 200 гривен, а набора – около 490 гривен.

Подарки на День отца 2018: кошелек – чтобы у папы всегда водились деньги

Доска для нарезки

В большинстве семей кухня – это территория мамы, но у некоторых пап есть свои фирменные блюда. Чтобы мотивировать папу чаще их готовить, подарите на День отца деревянную доску. Мастер украсит ее гравировкой – забавной надписью или искренним признанием. Цена подарка – 350 гривен.

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Такой подарок точно смотивирует папу что-то приготовить

Органайзер для напитков

Если папа любит отдохнуть в кругу друзей за бокалом пива, подарите ему тематический сувенир. Например, карту для коллекционирования пивных крышечек или ящик-переноску для пива. В такой подставке легко взять с собой несколько бутылок с любыми напитками на пикник или для похода в гости. Стильно, практично, удобно. Средняя цена – 350 грн.

Оригинальные подарки на День отца 2018

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