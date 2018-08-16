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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Что помогает детям лучше учиться

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Что помогает детям лучше учиться
Что помогает детям лучше учиться / unsplash.com

Дети с развитой зрительно-моторной координацией гораздо лучше осваивают чтение, письмо и математику.

Об этом сообщили исследователи из США, передает "The Deccan Chronicle". По их словам, педагогам следует уделять больше внимания неуклюжим детям. Такому выводу они пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие более 300 мальчиков и девочек.

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Во время эксперимента дети должны были решить несколько задач, представленных в игровой форме. Во время выполнения заданий им нужно было управлять виртуальным объектом с помощью руля, прицеливаться, отслеживать мишени и вовремя нажимать на кнопки.

Ученым удалось проследить взаимосвязь между особенностями взаимодействия ребенка с окружающей средой и развитием когнитивных навыков. Выяснилось, что дети, которые лучше справились с задачами, чаще получали высокие оценки в школе.

Дітям з розвиненою зорово-моторною координацією набагато легше освоювати уроки з математики

Детям с развитой зрительно-моторной координацией гораздо легче осваивать уроки по математике

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Теги: Здоровая жизнь Психология Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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