Что помогает детям лучше учиться

Дети с развитой зрительно-моторной координацией гораздо лучше осваивают чтение, письмо и математику.

Об этом сообщили исследователи из США, передает "The Deccan Chronicle". По их словам, педагогам следует уделять больше внимания неуклюжим детям. Такому выводу они пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие более 300 мальчиков и девочек.

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Во время эксперимента дети должны были решить несколько задач, представленных в игровой форме. Во время выполнения заданий им нужно было управлять виртуальным объектом с помощью руля, прицеливаться, отслеживать мишени и вовремя нажимать на кнопки.

Ученым удалось проследить взаимосвязь между особенностями взаимодействия ребенка с окружающей средой и развитием когнитивных навыков. Выяснилось, что дети, которые лучше справились с задачами, чаще получали высокие оценки в школе.

Детям с развитой зрительно-моторной координацией гораздо легче осваивать уроки по математике

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