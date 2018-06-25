Что поможет при перепадах давления и головокружении: ответ медика

На состояние человека негативно влияет резкая смена погоды, поэтому врач рассказала, что нужно делать, чтобы облегчить симптомы, привести в норму давление и снять стресс.

Эти проблемы могут устранить мятные капли, пишет ГолосUA.

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Основные симптомы при изменении погоды – общая слабость, повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, тошнота и головокружение.

Врач посоветовала измерить давление, если человек заметил такие симптомы. Но если нет такой возможности нет – тогда нужно выпить теплый крепкий чай с сахаром.

Чтобы успокоиться и восстановить дыхание и сердцебиение нужно запарить мяту. Натуральный отвар быстро нормализует эти показатели.Но для оперативности можно выпить несколько капель мяты.

Если человек чувствует головокружение и боль в затылке, то стоит выпить 5-7 капель мятной настойки, предварительно развести ее в половине стакана чистой воды комнатной температуры. При низком давлении врач советует выпить настойку женьшеня, лимонника или боярышника.

Также прекрасно помогает самомассаж мочек и ушных раковин. При тошноте следует помассировать мизинцы.

К слову, от удара мозг может сместиться и столкнуться с твердой внутренней поверхностью черепа, причинив сотрясение мозга. Что интересно, каждый человек переживает сотрясение по-разному.

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