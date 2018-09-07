Что произойдет, если есть шампиньоны ежедневно

По словам ученых, ежедневное употребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета второго типа.

Об этом заявили ученые из Университета штата Пенсильвания, передает "Страна здоровья".

Они провели исследование на грызунах, во время которого наблюдали за двумя группами животных с нормальным весом.

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У мышей из одной группы были бактерии в кишечнике, а в другой – не было. Все грызуны ежедневно получали грибы в дозе, соответствующей 85 граммам продукта для человека.

Оказалось, что употребление грибов повышало концентрацию бактерий рода Prevotella – микроорганизмов, производящих элементы, которые играют важную роль в управлении производства глюкозы в организме.

Контроль над этими бактериями позволяет снизить риск развития диабета второго типа и других метаболических заболеваний. Теперь ученые планируют повторить свой эксперимент на мышах с лишним весом, а в будущем провести такое же исследование с участием людей.

Ежедневное потребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета 2 типа

Что такое сахарный диабет?

Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

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