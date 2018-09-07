19:50
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Что произойдет, если есть шампиньоны ежедневно

124 Читати новину українською
Что произойдет, если есть шампиньоны ежедневно
Что произойдет, если есть шампиньоны ежедневно / unsplash.com

По словам ученых, ежедневное употребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета второго типа.

Об этом заявили ученые из Университета штата Пенсильвания, передает "Страна здоровья".

Они провели исследование на грызунах, во время которого наблюдали за двумя группами животных с нормальным весом.

Читайте также: На сколько меньше европейцев живут украинцы

У мышей из одной группы были бактерии в кишечнике, а в другой – не было. Все грызуны ежедневно получали грибы в дозе, соответствующей 85 граммам продукта для человека.

Оказалось, что употребление грибов повышало концентрацию бактерий рода Prevotella – микроорганизмов, производящих элементы, которые играют важную роль в управлении производства глюкозы в организме.

Контроль над этими бактериями позволяет снизить риск развития диабета второго типа и других метаболических заболеваний. Теперь ученые планируют повторить свой эксперимент на мышах с лишним весом, а в будущем провести такое же исследование с участием людей.

Щоденне споживання печериць знижує ризики розвитку цукрового діабету 2 типу

Ежедневное потребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета 2 типа

Что такое сахарный диабет?
Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Больше новости, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Диабет Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сегодня, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сегодня, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сегодня, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сегодня, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сегодня, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук