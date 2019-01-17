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      Что произойдет, если все люди станут вегетарианцами

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      Как повлияет на здоровье человечества отказ от мяса
      Как повлияет на здоровье человечества отказ от мяса / pixabay.com

      Отказ от мяса будет полезен как для нашего здоровья, так и для нашей планеты, но в то же время может навредить миллионам людей

      Об этом сообщает The Independent.

      Читайте также: Чем опасно вегетарианство для ребенка: ответ ученых

      Один из аргументов вегетарианцев в полемике с мясоедами заключается в том, что огромные обороты мясной промышленности вредят окружающей среде. С этой точки зрения глобальный отказ от употребления животной пищи видится как благо.

      Американские ученые установили, если бы животноводства вообще не существовало, то еды для людей на Земле было бы на 23% больше – все зерновые попали бы к нам на стол, а не пошли на корм скоту.

      Вегетаріанство
      Общее вегетарианство могло б негативно сказаться на здоровье человечества

      Это привело бы к чрезмерному потреблению углеводов, меди, магния и цистеина. В то же время отсутствие мяса сказалось бы на недостатке кальция, витаминов A и D, B12 и других элементов. Ученые учитывали только вещества, которые поступают в организм с пищей и не брали в расчет таблетки.

      Соблюдать разнообразие при вегетарианской диете возможно на индивидуальном уровне, но в масштабах человечества это очень сложная задача, утверждается в исследовании. У многих людей не было бы доступа к важным для здоровья продуктам – болезней стало бы еще больше.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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