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      Каково состояние воздуха в Киеве на данный момент: смог не отступает

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      Что с воздухом в Киеве сейчас – новости про смог в Киеве 2019
      Каково состояние воздуха в Киеве сейчас / facebook.com

      Киев и область окутаны смогом. Состояние воздуха постоянно меняется. Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках под Киевом (Обуховский район).

      По данным обсерватории Срезневского, на улучшение ситуации с загрязнением в Киеве уйдет примерно неделя.

       Важно: Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?

      Отследить за чистотой воздуха в столице можно с помощью специальных приложений, сайтов и телеграмм-ботов.

      Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA. Он предусматривает четыре уровня:

      1. 0-50 – все в порядке, можно гулять и заниматься спортом.
      2. 51-100 – риск незначителен. Можно гулять, проветривать помещение.
      3. 101-150 – есть риск для здоровья. Не стоит гулять без необходимости.
      4. более 151 – опасно выходить на улицу без защитной маски.

      Что происходит по состоянию на 22 октября 16:00 во всех районах Киева:

      Подол

      Индекс загрязнения воздуха – 66. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

      Позняки

      Индекс загрязнения воздуха – 124. Это опасно, не гуляйете без надобности.

      Борщаговка

      Индекс загрязнения воздуха – 63. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

      Святошино

      Индекс загрязнения воздуха – 133. Это опасный показатель, на улицу лучше не выходить.

      Русановка

      Индекс загрязнения воздуха – 95. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

      Лукьяновка

      Индекс загрязнения воздуха – 124. Это очень опасно, не гуляйете без надобности.

      Голосеево

      Индекс загрязнения воздуха – 24. Это безопасный показатель, можно заниматься спортом на улице и гулять.

      Соломенка

      Индекс загрязнения воздуха – 124. Опасно, лучше не выходить на улицу.

      Воскресенка

      Индекс загрязнения воздуха – 132. Опасно, не надо гулять.

      Оболонь

      Индекс загрязнения воздуха – 118. Это опасный показатель, рекомендуем не выходить на улицу.

      рівень забруднення повітря київ
      Вредные вещества в Киеве / Источник:saveecobot.com

      Что вызвало смог в Киеве?

      Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках под Киевом (Обуховский район). Поскольку вред от продуктов горения торфяников высок, медики рекомендуют ограничить пребывание на улице людям, у которых наблюдаются болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также следует больше пить воды (2-3 литра в сутки) и не открывать окна в квартирах.

       К теме: Смог в Киеве: как отследить уровень загрязненности воздуха

      Однако власти Киева утверждают, что в воздухе столице нет никакого масштабного превышения концентрации вредных веществ. Говорят, что ситуация улучшится, когда изменится погода.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Смог в Киеве Экология
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