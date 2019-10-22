Каково состояние воздуха в Киеве на данный момент: смог не отступает

Киев и область окутаны смогом. Состояние воздуха постоянно меняется. Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках под Киевом (Обуховский район).

По данным обсерватории Срезневского, на улучшение ситуации с загрязнением в Киеве уйдет примерно неделя.

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Отследить за чистотой воздуха в столице можно с помощью специальных приложений, сайтов и телеграмм-ботов.

Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA. Он предусматривает четыре уровня:

0-50 – все в порядке, можно гулять и заниматься спортом. 51-100 – риск незначителен. Можно гулять, проветривать помещение. 101-150 – есть риск для здоровья. Не стоит гулять без необходимости. более 151 – опасно выходить на улицу без защитной маски.

Что происходит по состоянию на 22 октября 16:00 во всех районах Киева:

Подол

Индекс загрязнения воздуха – 66. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Позняки

Индекс загрязнения воздуха – 124. Это опасно, не гуляйете без надобности.

Борщаговка

Индекс загрязнения воздуха – 63. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Святошино

Индекс загрязнения воздуха – 133. Это опасный показатель, на улицу лучше не выходить.

Русановка

Индекс загрязнения воздуха – 95. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Лукьяновка

Индекс загрязнения воздуха – 124. Это очень опасно, не гуляйете без надобности.

Голосеево

Индекс загрязнения воздуха – 24. Это безопасный показатель, можно заниматься спортом на улице и гулять.

Соломенка

Индекс загрязнения воздуха – 124. Опасно, лучше не выходить на улицу.

Воскресенка

Индекс загрязнения воздуха – 132. Опасно, не надо гулять.

Оболонь

Индекс загрязнения воздуха – 118. Это опасный показатель, рекомендуем не выходить на улицу.



Вредные вещества в Киеве / Источник:saveecobot.com

Что вызвало смог в Киеве?

Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках под Киевом (Обуховский район). Поскольку вред от продуктов горения торфяников высок, медики рекомендуют ограничить пребывание на улице людям, у которых наблюдаются болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также следует больше пить воды (2-3 литра в сутки) и не открывать окна в квартирах.

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Однако власти Киева утверждают, что в воздухе столице нет никакого масштабного превышения концентрации вредных веществ. Говорят, что ситуация улучшится, когда изменится погода.