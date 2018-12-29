Что смотреть любителям спорта во время новогодних праздников

2019-й год будет богатым на спортивные события: одни соревнования сменятся другими, не давая болельщикам заскучать.

Аналитики Parimatch представили список самых интересных спортивных событий для просмотра даже во время новогодних праздников: матчи ТОП-5 футбольных лиг, противостояния в хоккее и баскетболе. А сразу после Рождества – теннис и биатлон.

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Уже по традиции не будет новогодней паузы в английской Премьер-лиге: клубы начнут играть в первый день 2019 года, а уже 3 января состоится суперматч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль", достойный статуса главного в сезоне.



Какие спортивные события смотреть во время новогодних праздников

Также нет длительных каникул у наших хоккеистов и баскетболистов, которые играют в Украине, где чемпионаты в самом разгаре. Небольшая пауза в 2-3 дня на празднование Нового года – и снова тренировки, игры. Уже 5 января нас ждет захватывающее противостояние в Кубке Украины по баскетболу "Днепр" – "Запорожье", а 10 января начнется Суперлига со встреч "Киев-Баскет" – "Николаев" и "Черкасские Мавпы" – "Запорожье".

Конечно, большинство встреч НХЛ и НБА играют поздно ночью по киевскому времени, но есть и те, которые пройдут по более удобному для наших болельщиков графику. Как видим, 2019 год готовит нас к захватывающим событиям в мире спорта и новым победам ваших любимых команд.

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