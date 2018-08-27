Что такое "адаптогены" и стоит ли их применять
Адаптогены – это вещества натурального происхождения, которые обладают тонизирующим эффектом и повышают устойчивость организма к стрессам. И не все лекарственные средства такого типа одинаково полезны для здоровья человека.
Отношение медицины к адаптогенам
Европейское агентство лекарственных средств считает адаптогены недостаточно изученными и они нуждаются в дополнительных клинических и доклинических исследованих. А потому классифицирует их как биологически активные добавки или средства традиционной медицины, пишет Lifehacker.
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И ряд исследований подтверждает эффективность отдельных растений, которые тонизируют организм и защищают его от стрессов.
1. Регулярное употребление настойки женьшеня повышает умственную активность и помогает легче переносить стрессы.
2. Кустарник элеутерококка повышает выносливость и мышечную силу, а также улучшает память. В странах ЕС его используют для лечения синдрома хронической усталости и нарушения концентрации внимания.
3. Родиола розовая помогает сбалансировать уровень кортизола (гормон, вырабатываемый корой надпочечников), поэтому его часто употребляют в качестве растительного антидепрессанта. Также растение увеличивает способность к обучению, улучшает память и работоспособность.
4. Ашваганда тоже снижает уровень стресса благодаря снижению уровня кортизола. Кроме того, помогает при хронической усталости и бессоннице.
5. Кордицепс – уникальный лекарственный гриб, который увеличивает устойчивость к стрессам. А бета-глюкан помогает поддерживать иммунитет.
6. Порошок из корня маки поможет избавить от депрессии и беспокойства.
7. Левзея повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и физических нагрузок, повышает давление. Может использоваться для ускорения акклиматизации.
Перед применением любых адаптогенов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Что такое адаптогены?
Это лекарственные средства, облегчающие адаптацию организма к различным неблагоприятным воздействиям (холоду, жаре, недостатку кислорода, ионизирующему излучению, промышленным загрязнениям и тому подобное), повышают физическую и умственную работоспособность, стрессоустойчивость.
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