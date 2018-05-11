Что такое фаббинг и чем он грозит здоровью

Привычку постоянно отвлекаться на смартфон во время общения с друзьями и коллегами теперь называют фаббингом – такой себе психологический страх остаться без электронного гаджета и сети.

Психологи подчеркивают – фаббинг очень опасен. В частности, такое поведение демонстрирует пренебрежительное отношение и безразличие к собеседнику, предпочитая смартфон, передает Gorabbit.

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Британские ученые провели эксперимент, в котором группе людей показали три видеоролика с примерами фаббинга. В первом была изображена сцена из возмутительным фаббингом, во втором – фаббинг со слабым проявлением, в третьем – люди общались без помех.

После просмотра роликов каждому участнику исследования предложили поставить себя на место человека, которого игнорировал источник в видео. Они отметили, что были бы меньше довольны общением с человеком, который их игнорирует и не слушает.

Фаббинг – привычка постоянно отвлекаться на смартфон во время общения с друзьями

Исследователи отмечают, что около 17% владельцев мобильных устройств постоянно проверяют свои гаджеты.

Основные признаки фаббинга

Во время еды человек не может оторваться от гаджета, держит смартфон в руке при ходьбе. Также о фаббинге свидетельствует моментальная реакция владельца на звуковые оповещения во время беседы и постоянное перелистывание уже увиденного в сети.

Во время отдыха на природе, на вечеринке и других мероприятиях человек большую часть времени проводит в гаджете – это тоже признак фаббинга.

У людей, чьи друзья и родственники подвержены фаббингу, уровни стресса и депрессии повышены. Кроме того, люди часто становятся жертвами фаббинга, чтобы почувствовать себя нужными. Психологи советуют не молчать и делать замечания своим собеседникам, пристыдить их.

Люди часто становятся жертвами фаббинга, чтобы почувствовать себя нужными