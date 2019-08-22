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      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото

      262 Читати новину українською
      Что такое квартира-чешка
      Что такое квартира-чешка / Коллаж 24 канала

      Перед тем, как купить или арендовать квартиру, стоит узнать о видах домов и их главных особенностях. В этом материале предлагаем ознакомиться с тем, что такое квартира-чешка и ее основных недостатках и преимуществах.

      Что такое квартира-чешка: главное

      История. Строили квартиры по "чешскому проекту" с 70-х и до начала 90-х годов.

      Читайте также: Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности

      Как выглядят дома-"чешки": это жилые многоквартирные дома, которые состоят из девяти этажей (смотреть дома серии №480).

      Количество квартир и комнат: на каждом этаже – по четыре или даже по шесть квартир. В квартирах от 1 до 4 комнат.

      Материал дома:

      • железобетонная панель
      • керамзитобетон
      • кирпич

      квартира-чешка будинок-чешка
      Дом-чешка

      Характерные особенности домов с квартирами-чешками

      • несколько подъездов с одной стороны дома;
      • большое количество балконов, которые занимают почти весь фасад дома или расположены в шахматном порядке;
      • низкие технические этажи;
      • один лифт;
      • мусоропровод;
      • были оборудованы газовыми плитами.

      Где распространены: во многих крупных городах Украины, чаще всего – в спальных районах населенных пунктов.

      Площадь квартир-чешок

      1-комнатная квартира – 35-40 квадратных метров;
      2-комнатная квартира – 55-60 квадратных метров;
      3-комнатная квартира – 60-70 квадратных метров;
      4-комнатная квартира –и квадратных метров.

      Расположение комнат и площадь внутри квартиры с одинаковым количеством комнат могут отличаться в зависимости от того, она внутри дома, или на торцовой стороне.

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      Основные характеристики квартир-чешек

      • потолки высотой от 2,5 до 2,75 метра в зависимости от проекта;

      • на полу паркет или линолеум, если после этого не было ремонтов;

      • в некоторых планировках есть эркер;

      еркер
      Эркер внутри квартиры-чешки

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      • преимущественно небольшие кухни – от 6 до 7,5 квадратных метров;

      • комнаты раздельные или смежно-раздельные;

      • раздельный санузел, общий только в некоторых однокомнатных.

      Преимущества и недостатки квартир-чешек

      Минусы:

      • возле эркера расположен балкон, который оборудован входной дверью, это может вызвать трудности при установке металлопластиковых окон;

      еркер
      Разные виды эркера: представьте, что с одной стороны вместо окна двери на небольшой балкон – это присуще "чешкам"

      • при сдаче в аренду, на квартиру-чешку не стоит ставить значительную сумму, ведь выбор тогда ляжет на похожее помещение с соответствующим ремонтом, однако в доме другого типа.

      Плюсы квартир-чешек:

      • компактное планирование;

      • большие возможности изменить интерьер, сделать глобальный ремонт;

      можно делать перепланировку, ведь не все внутренние стены являются несущими;

      еркер Квартира-чешка: идея для практичного дизайна эркера

      еркер

      Квартира-чешка: пример современной планировки небольшой кухни

      Среди других преимуществ квартир-чешек:

      • цельные перекрытия потолков, благодаря чему их легко выравнивать;

      балконы в квартирах-чешках могут быть как прямоугольными, так и г-образными, а это неплохая возможность для дизайнерских решений по обустройству интерьера;

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      окна в квартирах-чешках, обычно, оборудованы рамками с горизонтальным ребром жесткости, что добавляет пространства квартире, делает ее объемнее;

      • конечно, панорамные окна всегда является плюсом как для естественного освещения комнаты, так и для увеличения в ней пространства.

      еркер

      Квартиры-чешки: ночной вид с таких панорамных окон будет невероятным

      Узнайте больше: Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и идеи планировки с фото 

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Дизайн Покупка недвижимости Аренда недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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