Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото

Перед тем, как купить или арендовать квартиру, стоит узнать о видах домов и их главных особенностях. В этом материале предлагаем ознакомиться с тем, что такое квартира-чешка и ее основных недостатках и преимуществах.

Что такое квартира-чешка: главное

История. Строили квартиры по "чешскому проекту" с 70-х и до начала 90-х годов.

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Как выглядят дома-"чешки": это жилые многоквартирные дома, которые состоят из девяти этажей (смотреть дома серии №480).

Количество квартир и комнат: на каждом этаже – по четыре или даже по шесть квартир. В квартирах от 1 до 4 комнат.

Материал дома:

• железобетонная панель

• керамзитобетон

• кирпич



Дом-чешка

Характерные особенности домов с квартирами-чешками

• несколько подъездов с одной стороны дома;

• большое количество балконов, которые занимают почти весь фасад дома или расположены в шахматном порядке;

• низкие технические этажи;

• один лифт;

• мусоропровод;

• были оборудованы газовыми плитами.

Где распространены: во многих крупных городах Украины, чаще всего – в спальных районах населенных пунктов.

Площадь квартир-чешок

• 1-комнатная квартира – 35-40 квадратных метров;

• 2-комнатная квартира – 55-60 квадратных метров;

• 3-комнатная квартира – 60-70 квадратных метров;

• 4-комнатная квартира –и квадратных метров.

Расположение комнат и площадь внутри квартиры с одинаковым количеством комнат могут отличаться в зависимости от того, она внутри дома, или на торцовой стороне.

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Основные характеристики квартир-чешек

• потолки высотой от 2,5 до 2,75 метра в зависимости от проекта;

• на полу паркет или линолеум, если после этого не было ремонтов;

• в некоторых планировках есть эркер;



Эркер внутри квартиры-чешки

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• преимущественно небольшие кухни – от 6 до 7,5 квадратных метров;

• комнаты раздельные или смежно-раздельные;

• раздельный санузел, общий только в некоторых однокомнатных.

Преимущества и недостатки квартир-чешек

Минусы:

• возле эркера расположен балкон, который оборудован входной дверью, это может вызвать трудности при установке металлопластиковых окон;



Разные виды эркера: представьте, что с одной стороны вместо окна двери на небольшой балкон – это присуще "чешкам"

• при сдаче в аренду, на квартиру-чешку не стоит ставить значительную сумму, ведь выбор тогда ляжет на похожее помещение с соответствующим ремонтом, однако в доме другого типа.

Плюсы квартир-чешек:

• компактное планирование;

• большие возможности изменить интерьер, сделать глобальный ремонт;

• можно делать перепланировку, ведь не все внутренние стены являются несущими;

Квартира-чешка: идея для практичного дизайна эркера

Квартира-чешка: пример современной планировки небольшой кухни

Среди других преимуществ квартир-чешек:

• цельные перекрытия потолков, благодаря чему их легко выравнивать;

• балконы в квартирах-чешках могут быть как прямоугольными, так и г-образными, а это неплохая возможность для дизайнерских решений по обустройству интерьера;

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• окна в квартирах-чешках, обычно, оборудованы рамками с горизонтальным ребром жесткости, что добавляет пространства квартире, делает ее объемнее;

• конечно, панорамные окна всегда является плюсом как для естественного освещения комнаты, так и для увеличения в ней пространства.

Квартиры-чешки: ночной вид с таких панорамных окон будет невероятным

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