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      Что такое ларингит и из-за чего он возникает

      60 Читати новину українською
      Ларингит: причины, симптомы, лечение
      Ларингит: причины, симптомы, лечение / newhealthadvisor.com

      Ларингит является одним из самых распространенных ЛОР заболеваний. При этом заболевании гортань подвергается характерному воспалению на фоне ряда факторов – простудных и инфекционных заболеваний, внешнего воздействия – курение, окружающая среда.

      О причинах, симптомах и лечении ларингита отмечает отоларинголог Наталья Лоянич, пишет ТСН.

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      Основные симптомы:

      1. охриплость голоса или полное его исчезновение;
      2. лающий кашель,
      3. насморк;
      4. першение в горле или ощущение комка в горле.

      Температура тела может повышаться тогда, когда причиной ларингита является вирус.

       
      Ларингит – причины возникновения
      • вирусная или бактериальная инфекция;
      • аллергия,
      • загрязненный, сухой воздух, недостаточное проветривание помещения;
      • травмы слизистой оболочки гортани, термические и химические ожоги;
      • переохлаждение;
      • нарушения голосового режима, которое часто встречается у людей определенных профессий (педагогов, певцов)
      • курение, употребление крепкого алкоголя.

      Причини виникнення ларингіту
      Причины возникновения ларингита

      Ухудшают течение ларингита самолечение, нарушение голосового режима (голосового покоя), возникновение других хронических болезней – тонзиллит, аллергия, гастрит. Усложнять болезнь могут горчичники на шее, ноге, икре, которые увеличивают отек слизистой, растирания мазями с эфирными маслами.

      Лечение ларингита

      Врач советует при наличии первых симптомов ларингита при ОРВИ важно соблюдать постельный режим и пить много теплой воды. Помогают леденцы с исландским мхом, полоскание горла теплым раствором фурацилина, ромашки или шалфея.

      Относительно питания, то нужно ограничить употребление:

      – пакетированных соков;
      – горячего молока
      – сильногазированной минеральной воды.

      via GIPHY

      Чтобы вылечить ларингит, нужно установить причину болезни. Если это аллергия – то устранить аллерген, если же это осложнение из-за ОРВИ – то соблюдать постельный режим и теплое питье.

      Ларингит проходит самостоятельно через неделю и не требует специального лечения, если нет органического поражения связок. Если ларингит возвращается, тогда необходимо обратиться к врачу.

      Помните, что самолечение вредно для вашего здоровья!

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Гигиена
      Источник: 24 Канал
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