Что такое ларингит и из-за чего он возникает
Ларингит является одним из самых распространенных ЛОР заболеваний. При этом заболевании гортань подвергается характерному воспалению на фоне ряда факторов – простудных и инфекционных заболеваний, внешнего воздействия – курение, окружающая среда.
О причинах, симптомах и лечении ларингита отмечает отоларинголог Наталья Лоянич, пишет ТСН.
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Основные симптомы:
- охриплость голоса или полное его исчезновение;
- лающий кашель,
- насморк;
- першение в горле или ощущение комка в горле.
Температура тела может повышаться тогда, когда причиной ларингита является вирус.
- вирусная или бактериальная инфекция;
- аллергия,
- загрязненный, сухой воздух, недостаточное проветривание помещения;
- травмы слизистой оболочки гортани, термические и химические ожоги;
- переохлаждение;
- нарушения голосового режима, которое часто встречается у людей определенных профессий (педагогов, певцов)
- курение, употребление крепкого алкоголя.
Причины возникновения ларингита
Ухудшают течение ларингита самолечение, нарушение голосового режима (голосового покоя), возникновение других хронических болезней – тонзиллит, аллергия, гастрит. Усложнять болезнь могут горчичники на шее, ноге, икре, которые увеличивают отек слизистой, растирания мазями с эфирными маслами.
Лечение ларингита
Врач советует при наличии первых симптомов ларингита при ОРВИ важно соблюдать постельный режим и пить много теплой воды. Помогают леденцы с исландским мхом, полоскание горла теплым раствором фурацилина, ромашки или шалфея.
Относительно питания, то нужно ограничить употребление:
– пакетированных соков;
– горячего молока
– сильногазированной минеральной воды.
Чтобы вылечить ларингит, нужно установить причину болезни. Если это аллергия – то устранить аллерген, если же это осложнение из-за ОРВИ – то соблюдать постельный режим и теплое питье.
Ларингит проходит самостоятельно через неделю и не требует специального лечения, если нет органического поражения связок. Если ларингит возвращается, тогда необходимо обратиться к врачу.
Помните, что самолечение вредно для вашего здоровья!
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