Что такое ларингит и из-за чего он возникает

Ларингит является одним из самых распространенных ЛОР заболеваний. При этом заболевании гортань подвергается характерному воспалению на фоне ряда факторов – простудных и инфекционных заболеваний, внешнего воздействия – курение, окружающая среда.

О причинах, симптомах и лечении ларингита отмечает отоларинголог Наталья Лоянич, пишет ТСН.

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Основные симптомы:

охриплость голоса или полное его исчезновение; лающий кашель, насморк; першение в горле или ощущение комка в горле.

Температура тела может повышаться тогда, когда причиной ларингита является вирус.

Ларингит – причины возникновения вирусная или бактериальная инфекция;

аллергия,

загрязненный, сухой воздух, недостаточное проветривание помещения;

травмы слизистой оболочки гортани, термические и химические ожоги;

переохлаждение;

нарушения голосового режима, которое часто встречается у людей определенных профессий (педагогов, певцов)

курение, употребление крепкого алкоголя.



Причины возникновения ларингита

Ухудшают течение ларингита самолечение, нарушение голосового режима (голосового покоя), возникновение других хронических болезней – тонзиллит, аллергия, гастрит. Усложнять болезнь могут горчичники на шее, ноге, икре, которые увеличивают отек слизистой, растирания мазями с эфирными маслами.

Лечение ларингита

Врач советует при наличии первых симптомов ларингита при ОРВИ важно соблюдать постельный режим и пить много теплой воды. Помогают леденцы с исландским мхом, полоскание горла теплым раствором фурацилина, ромашки или шалфея.

Относительно питания, то нужно ограничить употребление:

– пакетированных соков;

– горячего молока

– сильногазированной минеральной воды.

Чтобы вылечить ларингит, нужно установить причину болезни. Если это аллергия – то устранить аллерген, если же это осложнение из-за ОРВИ – то соблюдать постельный режим и теплое питье.

Ларингит проходит самостоятельно через неделю и не требует специального лечения, если нет органического поражения связок. Если ларингит возвращается, тогда необходимо обратиться к врачу.

Помните, что самолечение вредно для вашего здоровья!

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