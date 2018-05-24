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Что такое "наследственная" полнота и как ее преодолеть

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Что такое
Что такое "наследственная" полнота и как ее преодолеть / cmjornal.pt

Специалисты отмечают, что никакой наследственной предрасположенности к ожирению не существует. Чаще всего такая "наследственность" возникает из-за того, что это лишь семейная привычка – много есть.

Ученые отмечают, что люди, склонные к полноте, любят сытно поесть, съедая за один прием пищи первое, второе, хлеб, пирожки, сладкое, компот и прочее, передает Zhyvyaktyvno.

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Уменьшение количества принимаемой пищи не решает проблемы ожирения, ведь организм включает аварийный режим в случае "голодных времен" – накапливать жировую ткань, чтобы уберечь организм.

Ожирение – это заболевание, и оно требует лечения. Но без участия пациента, без его желания выздороветь, то есть избавиться от лишних килограммов, добиться успеха невозможно,
– отметила доктор медицинских наук Наталья Харченко.

Поскольку почти каждый человек, страдающий от ожирения, имеет проблемы со здоровьем, сложно предсказать, какими будут для нее последствия радикальных изменений в рационе. И первое, что рекомендуют диетологи, это стоит ограничить потребление углеводов.

Дієтологи рекомендують повним людям обмежити споживання вуглеводів

Диетологи рекомендуют полным людям ограничить потребление углеводов

Но, например, большое количество белков при наличии заболеваний органов пищеварения приводит к выделению токсичных веществ и повреждении печени.

Поэтому, чтобы начать лечение ожирения, необходимо пройти медицинский осмотр у врача. Специалисты должны помочь человеку преодолеть психологическую зависимость от еды. Далее – с помощью диетолога составить рацион, который будет безопасным для вас.

Из-за длительности процесса борьбы с ожирением, важно, чтобы питание было полноценным, с питательными веществами, витаминами и минералами. И конечно – занятия спортом помогут быстрее и легче избавиться от лишних килограммов.

Что такое ожирение?
Это заболевание, при котором избыточный накопленный жир в теле негативно влияет на состояние здоровья, приводя к уменьшению средней продолжительности жизни и увеличению проблем со здоровьем.

Теги: Здоровье Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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