Что такое "наследственная" полнота и как ее преодолеть

Специалисты отмечают, что никакой наследственной предрасположенности к ожирению не существует. Чаще всего такая "наследственность" возникает из-за того, что это лишь семейная привычка – много есть.

Ученые отмечают, что люди, склонные к полноте, любят сытно поесть, съедая за один прием пищи первое, второе, хлеб, пирожки, сладкое, компот и прочее, передает Zhyvyaktyvno.

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Уменьшение количества принимаемой пищи не решает проблемы ожирения, ведь организм включает аварийный режим в случае "голодных времен" – накапливать жировую ткань, чтобы уберечь организм.

Ожирение – это заболевание, и оно требует лечения. Но без участия пациента, без его желания выздороветь, то есть избавиться от лишних килограммов, добиться успеха невозможно,

– отметила доктор медицинских наук Наталья Харченко.

Поскольку почти каждый человек, страдающий от ожирения, имеет проблемы со здоровьем, сложно предсказать, какими будут для нее последствия радикальных изменений в рационе. И первое, что рекомендуют диетологи, это стоит ограничить потребление углеводов.

Диетологи рекомендуют полным людям ограничить потребление углеводов

Но, например, большое количество белков при наличии заболеваний органов пищеварения приводит к выделению токсичных веществ и повреждении печени.

Поэтому, чтобы начать лечение ожирения, необходимо пройти медицинский осмотр у врача. Специалисты должны помочь человеку преодолеть психологическую зависимость от еды. Далее – с помощью диетолога составить рацион, который будет безопасным для вас.

Из-за длительности процесса борьбы с ожирением, важно, чтобы питание было полноценным, с питательными веществами, витаминами и минералами. И конечно – занятия спортом помогут быстрее и легче избавиться от лишних килограммов.

Что такое ожирение?

Это заболевание, при котором избыточный накопленный жир в теле негативно влияет на состояние здоровья, приводя к уменьшению средней продолжительности жизни и увеличению проблем со здоровьем.