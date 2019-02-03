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      Что такое трансгендерность и почему возникает

      46 Читати новину українською
      Гендер
      Гендер / sapari.ge

      Одежда, аксессуары, прическа, а также речь, интонация, жесты – много подобных внешних проявлений часто играют роль "третичных половых признаков". Именно на основании которых люди автоматически относят личность к тому или иному гендеру.

      Психолог Владлена Дмитриева в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметила, что в Украине насчитывается 1,2 миллиона представителей сексуальных меньшинств.

      Читайте также: Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

      Транссексуалы – это те люди, которые убеждены в том, что они существуют (родились) в теле другого человека.

      Важно не путать это понятие с трансвестизмом.

       
      Трансвестизм – что это?
      Это форма нарушения гендерной идентичности, при которой люди носят одежду и аксессуары, которые в определенном обществе ассоциируются с противоположным полом. Такие люди стремятся играть роль противоположного пола – они также используют вымышленное имя противоположного пола и заимствуют ролевые атрибуты.

      Люди-трансгендеры часто испытывают моральные страдания.

      Нейробиолог Дик Свааб пишет, что трансгендерность из мужчины в женщину (то есть человек считает себя женщиной, родившейся в теле мужчины) случается один раз на 10 тысяч человек. А трансгендерность из женщины в мужчину (когда человек считает себя мужчиной в теле женщины) происходит раз на 30 тысяч человек

      Ученые до сих пор не могут дать окончательный ответ, почему возникает трансгендерность.

       
      Психолог Владлена Дмитриева
      “ Пока все факты указывают на то, что проблемы с гендером возникают еще в периоде внутриутробного развития. Именно сексуальная идентификация мозга происходит во второй половине беременности. В случае трансгендерности сексуальная дифференциация имеет нетипичный ход”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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