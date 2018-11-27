Что такое выгорание на работе и как его избежать: объяснения психолога
Выгорание на работе очень опасное психологическое явление, которое вредит не только работнику, но и негативно влияет на коллег и рабочий процесс в целом.
Об этом рассказал психотерапевт Кистенев Сергей.
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Впервые описанный в 1970-х годах, синдром выгорания – это набор связанных с работой симптомов, которые обычно возникают у людей без предварительных психологических или психических расстройств. Синдром выгорания вызван несоответствием между ожиданиями и идеалами работника и фактическими условиями их выполнения.
Факторы риска
индивидуальные:
• низкая самооценка
• неадаптивные механизмы преодоления стресса
• идеалистическое мировоззрение
• нереалистично высокие ожидания
• наличие финансовых проблем
организационные:
• большой объем работы
• конфликты с коллегами
• отсутствие ресурсов
• отсутствие контроля
• дисбаланс усилий и вознаграждений
• нехватка работников
• быстрые организационные изменения
На начальных этапах люди испытывают эмоциональный стресс и растущее разочарование в работе, потом теряется способность адаптироваться и начинается демонстрация негативного отношения не только к своей работе, но и к коллегам.
В конечном счете, развиваются три классических симптома:
1. Истощение: генерализованная усталость, которая может быть связана с посвящением чрезмерного времени и усилий заданию или проекту.
2. Деперсонализация: это отдаленное или безразличное отношение к работе. Проявляется как негативное и циничное поведение, возможно появление безразличия во взаимодействии с коллегами. Деперсонализация может быть выражена также непрофессиональными комментариями, направленными на сотрудников.
3. Недооценка личных достижений: тенденция к негативной оценке результата своей работы, к ощущению что недостаточно хорошо работаешь
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Как защитить себя от выгорания:
уменьшить количество стрессов в жизни;
следить за порядком на рабочем месте;
ценить свое время;
делайте перерывы во время рабочего дня;
сосредоточиться на усилиях, а не результатах;
занимайтесь самоанализом.
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