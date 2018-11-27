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      Что такое выгорание на работе и как его избежать: объяснения психолога

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      Что такое выгорание на работе
      Что такое выгорание на работе / tvoemisto.tv

      Выгорание на работе очень опасное психологическое явление, которое вредит не только работнику, но и негативно влияет на коллег и рабочий процесс в целом.

      Об этом рассказал психотерапевт Кистенев Сергей.

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      Впервые описанный в 1970-х годах, синдром выгорания – это набор связанных с работой симптомов, которые обычно возникают у людей без предварительных психологических или психических расстройств. Синдром выгорания вызван несоответствием между ожиданиями и идеалами работника и фактическими условиями их выполнения.

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      Факторы риска
      индивидуальные:
      • низкая самооценка
      • неадаптивные механизмы преодоления стресса
      • идеалистическое мировоззрение
      • нереалистично высокие ожидания
      • наличие финансовых проблем
      организационные:
      • большой объем работы
      • конфликты с коллегами
      • отсутствие ресурсов
      • отсутствие контроля
      • дисбаланс усилий и вознаграждений
      • нехватка работников
      • быстрые организационные изменения

      На начальных этапах люди испытывают эмоциональный стресс и растущее разочарование в работе, потом теряется способность адаптироваться и начинается демонстрация негативного отношения не только к своей работе, но и к коллегам.
      В конечном счете, развиваются три классических симптома:

      1. Истощение: генерализованная усталость, которая может быть связана с посвящением чрезмерного времени и усилий заданию или проекту.

      2. Деперсонализация: это отдаленное или безразличное отношение к работе. Проявляется как негативное и циничное поведение, возможно появление безразличия во взаимодействии с коллегами. Деперсонализация может быть выражена также непрофессиональными комментариями, направленными на сотрудников.

      3. Недооценка личных достижений: тенденция к негативной оценке результата своей работы, к ощущению что недостаточно хорошо работаешь

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      Как защитить себя от выгорания:

      уменьшить количество стрессов в жизни;
      следить за порядком на рабочем месте;
      ценить свое время;
      делайте перерывы во время рабочего дня;
      сосредоточиться на усилиях, а не результатах;
      занимайтесь самоанализом.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье

      Теги: Здоровье Психология Депрессия
      Источник: 24 Канал
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