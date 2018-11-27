Что такое выгорание на работе и как его избежать: объяснения психолога

Выгорание на работе очень опасное психологическое явление, которое вредит не только работнику, но и негативно влияет на коллег и рабочий процесс в целом.

Об этом рассказал психотерапевт Кистенев Сергей.

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Впервые описанный в 1970-х годах, синдром выгорания – это набор связанных с работой симптомов, которые обычно возникают у людей без предварительных психологических или психических расстройств. Синдром выгорания вызван несоответствием между ожиданиями и идеалами работника и фактическими условиями их выполнения.

Факторы риска

индивидуальные:

• низкая самооценка

• неадаптивные механизмы преодоления стресса

• идеалистическое мировоззрение

• нереалистично высокие ожидания

• наличие финансовых проблем

организационные:

• большой объем работы

• конфликты с коллегами

• отсутствие ресурсов

• отсутствие контроля

• дисбаланс усилий и вознаграждений

• нехватка работников

• быстрые организационные изменения

На начальных этапах люди испытывают эмоциональный стресс и растущее разочарование в работе, потом теряется способность адаптироваться и начинается демонстрация негативного отношения не только к своей работе, но и к коллегам.

В конечном счете, развиваются три классических симптома:

1. Истощение: генерализованная усталость, которая может быть связана с посвящением чрезмерного времени и усилий заданию или проекту.

2. Деперсонализация: это отдаленное или безразличное отношение к работе. Проявляется как негативное и циничное поведение, возможно появление безразличия во взаимодействии с коллегами. Деперсонализация может быть выражена также непрофессиональными комментариями, направленными на сотрудников.

3. Недооценка личных достижений: тенденция к негативной оценке результата своей работы, к ощущению что недостаточно хорошо работаешь

Выгорание на работе может привести к депрессии

Как защитить себя от выгорания:

уменьшить количество стрессов в жизни;

следить за порядком на рабочем месте;

ценить свое время;

делайте перерывы во время рабочего дня;

сосредоточиться на усилиях, а не результатах;

занимайтесь самоанализом.

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