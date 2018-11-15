Что такое зависть и как ее побороть

Один из базовых эффектов, которыми насыщенна современная нарцистическая реальность – это зависть. Что же тогда делать, как справиться с эмоциями, когда мы наблюдаем за чужим успехом, демонстрацией чьей-то неотразимости?

Об этом пишет психолог Мария Долгих в своем блоге.

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По ее словам, эмоциональная увлеченность чужим успехом и привычка сравнивать себя с кем-то вырастают на благодатной почве нарцистичесой травматизации.

"То есть не все поголовно люди испытывают постоянный прессинг, встречаясь с чужим неотразимым успехом, и даже не все специально концентрируют свое внимание на этом, неизбежно попадая в зону не весьма хороших, любимых, знаменитых и прекрасных. Для того, чтобы человек чувствовал, что его самоценности угрожает опасность в связи с успешностью каких-то других людей, у него должна быть сформированной привычка сравнивать себя с окружающими и искать в себе недостатки, слабые места и слепые пятна", – отметила специалист.

Если все же человек завидует, то ее энергия является направленной на присвоение себе той ценности, которую мы увидели у другого человека.

У зависти есть 2 чувства: желание и злость. Вторая дает энергию на достижение желаемого. Проблема заключается в том, что многим из нас с детства говорили, что завидовать – плохо. Вроде можно сознательно выбрать, что чувствовать в той или иной ситуации. И тогда много людей не могут признаться себе в собственной зависти, тем самым лишая себя возможности распознать свою потребность, которая стоит за этим хорошим и дружественным человеку переживанием. Остается только злость на того, у кого хорошо получается, и эта злоба травит человека, а иногда и его окружение, ни на шаг не продвигая ни к счастью, ни к удовлетворению,

– объясняет она.

Как подчеркивает Мария Долгих, для удовлетворения нужно позволить себе хотеть то, что есть у другого, и позволить себе это получить.

"Здесь есть еще одна ловушка, которая достаточно эффективно разрешается, если ей уделить должное внимание в рамках психотерапии. Поскольку осознавать свои потребности мало кого учат, человек далеко не всегда хорошо понимает, чему конкретно она завидует. За завистью к способности может стоять желание иметь успех у женщин, или просто – у одной конкретной женщины. За завистью к молодости может стоять желание человеческого внимания и страдание от одиночества. Бывает вообще, что того, чему человек завидует, у другого и нет. А есть только проекции того, кто завидует, с его сильного дефицита", – добавляет психолог.

Также Мария Долгих убеждает, что справиться с завистью глобально помогает лучше понять – чего же конкретно мне не хватает, когда я смотрю на эту красивую картинку чужого успеха; что в своей жизни я не делаю для того, чтобы это чувство, ценность, которые я вижу у другого, пережить как свои; как я могу для себя это обеспечить в своем индивидуальном стиле?

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Следовательно, по ее убеждениям, задавая себе такие вопросы, рано или поздно станет ясно – чего именно мне так сильно не хватает и как я могу это получить.

А еще с завистью помогает справиться способность испытать искреннее восхищение чужим успехом, но для такой позиции необходимо, чтобы собственный голод к признанию был более-менее насыщенным. Когда человек находится в контакте со своим здоровым нарциссизмом и хорошо знает, в чем он – молодец, крутой и вообще красавец, тогда признание другому дается легко и свободно, а вместе с ним и зависть выражается, а не скрывается и подавляется. Но если кому-то всю жизнь говорили, что лишь "сын маминой подруги" заслуживает любви и одобрения, нужно учиться фокусироваться на своих предпочтениях и сильных сторонах, смотреть на себя одобрительно. Быть себе другом там, где никто до этого не становился вам другом,

- подытоживает она, отметив, что порой на это нужно время.

К слову, ранее известный психолог Михаил Лабковский объяснял, что такое любовь с точки зрения психологии.

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