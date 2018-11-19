Что такое зубная нить и когда ее начинать применять к детям

Зубная нить или флосс является очень необходимым средством зубной гигиены, а использовать ее желательно после каждого приема пищи и обязательно вечером. Начинать же применять флос следует с того момента, когда ребенок уже может держать отрытым рот и готов выдержать процедуру.

Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова на своей странице в Instagram.

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Как отметила специалист, сегодня зубную нить можно приобрести как в обычном супермаркете, так и в аптеке и в стоматологии.

"Зубная нить – это не замена щетки и пасты, а уж тем более ирригатора (предмет сангигиены, предназначенный для ухода за полостью рта в домашних условиях – 24 канал), если таковой имеется, а весомое дополнение. Использовать зубную нить желательно после каждого приема пищи и обязательно вечером", – отмечает она.

По словам врача, начинать применять зубную нить следует с того момента, когда ребенок уже может держать отрытым рот и готов выдержать процедуру.

Чем раньше вы начнете, тем здоровее будут зубки малыша, ведь только нить способна качественно очистить межзубные промежутки и участки у десен. Если зубки ребенка не посажены близко, то вам подойдет любая нить, но если зубки "прижатые", то лучше выбрать тефлоновую, поскольку она разделяется на волокна, в отличие от нейлона, и буквально скользит по маленьким зубкам и не травмирует десну ,

– подчеркивает стоматолог.

Также врач Кузнецова призвала родителей приучать своих детей к правильной гигиене полости рта, ведь то, что им привьют с детства, будет их установкой на всю жизнь.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова обнародовала 5 простых правил хранения зубных щеток.

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