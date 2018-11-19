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      Что такое зубная нить и когда ее начинать применять к детям

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      Детский стоматолог рассказала, с какого возраста можно начинать применять флос
      Детский стоматолог рассказала, с какого возраста можно начинать применять флос / Соцсети

      Зубная нить или флосс является очень необходимым средством зубной гигиены, а использовать ее желательно после каждого приема пищи и обязательно вечером. Начинать же применять флос следует с того момента, когда ребенок уже может держать отрытым рот и готов выдержать процедуру.

      Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова на своей странице в Instagram.

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      Как отметила специалист, сегодня зубную нить можно приобрести как в обычном супермаркете, так и в аптеке и в стоматологии.

      "Зубная нить – это не замена щетки и пасты, а уж тем более ирригатора (предмет сангигиены, предназначенный для ухода за полостью рта в домашних условиях – 24 канал), если таковой имеется, а весомое дополнение. Использовать зубную нить желательно после каждого приема пищи и обязательно вечером", – отмечает она.

      Зубна нитка, дитина, стоматологія. гігієна

      По словам врача, начинать применять зубную нить следует с того момента, когда ребенок уже может держать отрытым рот и готов выдержать процедуру.

      Чем раньше вы начнете, тем здоровее будут зубки малыша, ведь только нить способна качественно очистить межзубные промежутки и участки у десен. Если зубки ребенка не посажены близко, то вам подойдет любая нить, но если зубки "прижатые", то лучше выбрать тефлоновую, поскольку она разделяется на волокна, в отличие от нейлона, и буквально скользит по маленьким зубкам и не травмирует десну ,
      – подчеркивает стоматолог.

      Также врач Кузнецова призвала родителей приучать своих детей к правильной гигиене полости рта, ведь то, что им привьют с детства, будет их установкой на всю жизнь.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С какого возраста использовать ФЛОСС ⠀ Разбираемся вместе с ?‍♀️вашей зубной феей @dr.kyznetsova. ⠀ Флоссэто не ругательство, это зубная нить. А применять её необходимо с того момента, как ребёнок готов держать открытым ротик и выдерживать процедуру. ⠀ Чем раньше вы начнёте, тем здоровее будут зубки крохи, ведь только нить способна качественно очистить межзубные пространства и придесневые участки. ⠀ В наше время зубную нить вы можете купить и в масс маркете, и в аптеке, и в стоматологии, но что нужно знать перед покупкой? ⠀ Если зубки вашего крохи не посажены близко, то вам подойдёт любая нить, ‍♀️но если зубки "прижаты", то лучше выбрать тефлоновую т.к. она не разделяется на волокна в отличает от нейлонной, и буквально скользит по маленьким зубикам и не травмирует десну. ⠀ Но зубная нить-это не замена щетки и пасты, а уж тем более ирригатора, если таковой имеется, а весомое дополнение. ⠀ Итак, использование зубной нити желательно после каждого приёма пищи ?и обязательно вечером. ⠀ Учите своих детей правильной гигиене полости рта, ведь то, что вы им привьете с детства будет их установкой на всю жизнь. ⠀ А вы сами пользуетесь зубной нитью #зубнаянить #чистказубов #детскиевещи #novosibirsklife #photovul #стоматология#зубнаяфея

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Новосибирск (@dr.kyznetsova) on

       

      Напомним, ранее Екатерина Кузнецова обнародовала 5 простых правил хранения зубных щеток.

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      Теги: Советы Здоровье Дети Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: 24 канал
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