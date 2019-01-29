Что заставит вас лучше работать – большое вознаграждение или моментальный бонус

Чтобы мотивировать сотрудников хорошо работать, нужно предложить им моментальный бонус за выполненное задание.

Когда вы занимаетесь любимым делом – например, вяжете, рисуете или смотрите сериал, то наслаждаетесь самим процессом, и дополнительная мотивация не нужна. Бонус создает прочную связь между процессом и результатом, поэтому рутина превращается в интересное занятие. К такому выводу пришли ученые из США.

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Они провели пять экспериментов. В одном из них участникам нужно было найти отличия на картинках. Первой группе пообещали немедленное вознаграждение, второй – такой же бонус, но через месяц.



Мгновенное вознаграждение стимулирует работать лучше

Те участники, которым пришлось меньше ждать, были увлечены процессом, они даже перевыполнили план. Уровень мотивации в первой группе оказалась на 20% выше, чем во второй.

В другом эксперименте исследователи сравнили небольшое моментальное вознаграждение с отложенным, но большей выплатой. Оказалось, что немедленный бонус повысил интерес участников к процессу на 35%, а увеличенный "выигрыш" добавило мотивации лишь на 19%. Оценивали этот показатель по количеству участников, которые не остановились на минимуме и продолжили делать упражнения из интереса.

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