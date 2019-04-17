Чтобы Порошенко успел на дебаты на "Олимпийский", ЦИК просят изменить график

Чтобы кандидат в президенты Петр Порошенко успел принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" и на "Общественном", представитель кандидата Руслан Князевич просит Центральную избирательную комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов.

Порошенко ранее подтвердил, что придет на дебаты на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00.

Читайте также: Как будуть проходить дебаты между кандидатами в президенты: ответы на часто задаваемые вопросы

"Поскольку есть закон, который требует дебатов на Общественном, есть соответствующие инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", – сказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

Все для того, чтобы изменили время проведения дебатов на "Общественном" так, чтобы Порошенко мог присутствовать и на дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе, и – предусмотренных законом дебатах в телестудии.

В штабе Зеленского отказались от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на Общественном, и настаивают, что должны быть именно 19:00, добавил Медведев.

"Мы думаем, что 19:00 поставлены ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 должен поехать на Общественное , и что он поэтому не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов", – убежден представитель штаба Порошенко.

Читайте также: Что скажут Зеленский и Порошенко на дебатах: мнение эксперта

Медведев добавил, что действующий глава государства "готов быть и там, и там".

Новина доповнюється…