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      Чтобы Порошенко успел на дебаты на "Олимпийский", ЦИК просят изменить график

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      Порошенко планирует принять участие в дебатах с Зеленским и на "Олимпийском", и на "Общественном"
      Порошенко планирует принять участие в дебатах с Зеленским и на "Олимпийском", и на "Общественном" / 24 канал

      Чтобы кандидат в президенты Петр Порошенко успел принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" и на "Общественном", представитель кандидата Руслан Князевич просит Центральную избирательную комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов.

       

      Порошенко ранее подтвердил, что придет на дебаты на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00.

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      "Поскольку есть закон, который требует дебатов на Общественном, есть соответствующие инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", – сказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

      Все для того, чтобы изменили время проведения дебатов на "Общественном" так, чтобы Порошенко мог присутствовать и на дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе, и – предусмотренных законом дебатах в телестудии.

      В штабе Зеленского отказались от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на Общественном, и настаивают, что должны быть именно 19:00, добавил Медведев.

      "Мы думаем, что 19:00 поставлены ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 должен поехать на Общественное , и что он поэтому не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов", – убежден представитель штаба Порошенко.

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      Медведев добавил, что действующий глава государства "готов быть и там, и там".

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Порошенко и Зеленский ЦИК НСК Олимпийский Суспильне Телевидение
      Источник: 24 канал
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