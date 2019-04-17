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      Щоб Порошенко встиг на дебати на "Олімпійський", у ЦВК просять змінити графік

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      Порошенко планує взяти участь у дебатах з Зеленським і на "Олімпійському", і на "Суспільному"
      Порошенко планує взяти участь у дебатах з Зеленським і на "Олімпійському", і на "Суспільному" / 24 канал

      Щоб кандидат у президенти Петро Порошенко встиг взяти участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський" та на "Суспільному", представник кандидата Руслан Князевич просить у Центральної виборчої комісії внести зміни у положення про порядок проведення дебатів.

      Порошенко раніше підтвердив, що прийде на дебати на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00.

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      "Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", – сказав представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

      Усе для того, щоб змінили час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби Порошенко міг бути присутнім і на дебатах із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні, і – на передбачених законом дебатах у телестудії.

      У штабі Зеленського відмовились від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на "Суспільному", і наполягають, що має бути саме 19:00, додав Медведєв.

      "Ми думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на "Суспільне", і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині", – висловив переконання представник штабу Порошенка.

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      Медведєв додав, що чинний глава держави "готовий бути і там, і там".

      Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського? Після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів кандидати у президенти уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня (п’ятниця) на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію "Суспільного", як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії. Саме тому у штабі Порошенка тепер просять у ЦВК змістити час дебатів на "Суспільному".

      Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою.

      Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.

      До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко НСК Олімпійський Суспільне Телебачення
      Джерело: 24 канал
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