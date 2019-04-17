Щоб Порошенко встиг на дебати на "Олімпійський", у ЦВК просять змінити графік

Щоб кандидат у президенти Петро Порошенко встиг взяти участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський" та на "Суспільному", представник кандидата Руслан Князевич просить у Центральної виборчої комісії внести зміни у положення про порядок проведення дебатів.

Порошенко раніше підтвердив, що прийде на дебати на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00.

Читайте також: Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання

"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", – сказав представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Усе для того, щоб змінили час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби Порошенко міг бути присутнім і на дебатах із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні, і – на передбачених законом дебатах у телестудії.

У штабі Зеленського відмовились від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на "Суспільному", і наполягають, що має бути саме 19:00, додав Медведєв.

"Ми думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на "Суспільне", і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині", – висловив переконання представник штабу Порошенка.

Читайте також: Що скажуть Зеленський і Порошенко на дебатах: думка експерта

Медведєв додав, що чинний глава держави "готовий бути і там, і там".

Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського? Після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів кандидати у президенти уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня (п’ятниця) на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію "Суспільного", як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії. Саме тому у штабі Порошенка тепер просять у ЦВК змістити час дебатів на "Суспільному".



Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою.



Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.



До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.