13:50
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Цитата дня: судьи в Украине – шакалы, знают, что им дадут пару гривен и выпить, – Беринчик

      223 Читати новину українською
      Судьи в Украине – шакалы, знают, что им дадут пару гривен и выпить, – Беринчик
      Судьи в Украине – шакалы, знают, что им дадут пару гривен и выпить, – Беринчик / viva.ua

      Чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик резко раскритиковал судей в боксе в Украине.

      Читайте также: Мама Ломаченко: Мой сын особенный? Нет

      Критикуя Федерацию бокса Украины за отсутствие успехов, боксер жестко прошелся и по судьям.

      Судьи в Украине полны ганд**ы, будем крушить их на**й всех. Они шакалы. Приехали, знают, что им дадут пару гривен, дадут выпить, условия. Он готов на все, чтобы вырваться из своего мини-городка,
      – сказал Беринчик.

      Читайте также: Почему Усик не будет драться с Лебедевым

      Боксер отметил, что именно было на чемпионате и кубках Украины.

      Беринчик плохо боксирует, борется – удалить его. Когда ты нужный боксер – то ты лучший. Когда ты ненужный – ты сразу становишься автоматически плохим,
      – резюмировал боксер.

       

       

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 3102
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7441
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3125
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      125728
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      27 ноября , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      3542
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Сегодня Мохаммеду Али исполнился 71 год
       17 января 2013 , 19:56
      Энди Маррей завоевал 27-й титул в карьере
       17 июня 2013 , 11:17
      "Интер" и "Боруссия" интересуются форвардом "Шахтера"
       13 марта 2014 , 11:15
      Черниговская "Юность" заработает на трансфере Ярмоленко кругленькую сумму
       24 августа 2015 , 07:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук