Цитата дня: судьи в Украине – шакалы, знают, что им дадут пару гривен и выпить, – Беринчик

Чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик резко раскритиковал судей в боксе в Украине.

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Критикуя Федерацию бокса Украины за отсутствие успехов, боксер жестко прошелся и по судьям.

Судьи в Украине полны ганд**ы, будем крушить их на**й всех. Они шакалы. Приехали, знают, что им дадут пару гривен, дадут выпить, условия. Он готов на все, чтобы вырваться из своего мини-городка,

– сказал Беринчик.

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Боксер отметил, что именно было на чемпионате и кубках Украины.

Беринчик плохо боксирует, борется – удалить его. Когда ты нужный боксер – то ты лучший. Когда ты ненужный – ты сразу становишься автоматически плохим,

– резюмировал боксер.