Coca-Cola впервые в истории выпустила алконапиток: где его продают
Впервые в истории в продажу поступил алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola.
Напиток пока можно купить только в Японии.
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Как пишут местные СМИ, напиток Lemon-Do с тремя разными видами прочности (3, 5 и 7%) появился в магазинах в понедельник.
За 350-миллиметровую банку придется выложить в среднем 150 иен (примерно 36 грвень).
За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.
Таким образом компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков "Чжухай", который быстро растет в Японии. Содержание алкоголя в этих напитках обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву.
В Японии появились алкогольные напитки от Coca-Cola
Отметим, что это впервые за свою 125-летнюю историю Coca-Cola выпускает алкогольный напиток.