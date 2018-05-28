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Coca-Cola впервые в истории выпустила алконапиток: где его продают

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Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток
Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток / Twitter

Впервые в истории в продажу поступил алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola.

Напиток пока можно купить только в Японии.

Смотрите также: В США и Японии появилось прозрачное пиво

Как пишут местные СМИ, напиток Lemon-Do с тремя разными видами прочности (3, 5 и 7%) появился в магазинах в понедельник.

За 350-миллиметровую банку придется выложить в среднем 150 иен (примерно 36 грвень).

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Таким образом компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков "Чжухай", который быстро растет в Японии. Содержание алкоголя в этих напитках обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву.

Кока-кола алкоголь Японія
В Японии появились алкогольные напитки от Coca-Cola

Отметим, что это впервые за свою 125-летнюю историю Coca-Cola выпускает алкогольный напиток.

Теги: LifeStyle Алкоголь Алкогольный рынок Coca-Cola Япония
Источник: 24 Канал
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