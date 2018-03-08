Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток

Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю начнет производить алкогольные напитки.

Компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков "Чжухай", который быстро растет в Японии.

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Coca-Cola выпустит алкогольный напиток

Содержание алкоголя в напитках "Чжухай" обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву. Кроме того, на рынке представлены сотни различных вкусов этих коктейлей, в связи с чем они популярны у женщин.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько велик рынок Чжухай.

Стоит добавить, американская компания Coca-Cola за 25 лет присутствия на украинском рынке по состоянию на конец 2015 года инвестировала 490 миллионов долларов.

Напомним, летом прошлого года, американская компания Coca-Cola вместе с брендом одежды Kith создали капсульную коллекцию мужской и женской одежды. В стильной коллекции можно найти майки, футболки, купальники, худи, шорты и много моделей обуви. Что касается последних, то на перевыпущенной коллекции культовых кед Converse, а именно модель Chuck Tailor All Star 1970, теперь можно увидеть логотип Coca-Cola.