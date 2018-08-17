Цуренко победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира серии WTA

Украинка Леся Цуренко успешно преодолела третий раунд престижного турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати (США).

За выход в 1/4 финала соревнований Цуренко за 1 час 53 минуты одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровою – 7:6, 6:2.

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Украинка провалила дебют встречи – в первом сете россиянка вела со счетом 5:1, но в итоге уступила на тай-брейке. Второй сет прошел под диктовку украинки.

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет с победителем пары Симона Халеп – Эшли Барти. Отметим, что Цуренко только раз пробивалась в четвертьфинал на турнирах серии WTA Premier 5 – в 2015 году в Торонто.

Леся Цуренко – Екатерина Макарова 2:0 (7:6, 6:2)

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