Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала вторую победу в новом сезоне. На турнире в Брисбене (Австралия) Леся обыграла Кимберли Биррелл.

27 ракетка мира победила хозяйку соревнований за полтора часа со счетом 2:0 (6:4,6:3).

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За весь матч Цуренко подала 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки. Также Леся выиграла 5 геймов на подаче соперницы и 3 проиграла на своей.

В следующем раунде Леся встретится с победительницей пары Анетт Контавейт – Петра Квитова.

Напомним, что в первом круге Цуренко победила румынку Михаэлу Бузарнеску.