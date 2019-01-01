Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Брисбене
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала вторую победу в новом сезоне. На турнире в Брисбене (Австралия) Леся обыграла Кимберли Биррелл.
27 ракетка мира победила хозяйку соревнований за полтора часа со счетом 2:0 (6:4,6:3).
Читайте также: Звездные украинские теннисистки узнали соперниц на первом турнире в сезоне
За весь матч Цуренко подала 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки. Также Леся выиграла 5 геймов на подаче соперницы и 3 проиграла на своей.
В следующем раунде Леся встретится с победительницей пары Анетт Контавейт – Петра Квитова.
Напомним, что в первом круге Цуренко победила румынку Михаэлу Бузарнеску.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
21-летняя Тина Кунаки беременна от 52-летнего Венсана Касселя: фото округлого животасегодня , 14:01
-
На Николаевщине произошло страшное ДТП: погибли восемь человек, среди которых детисегодня , 13:34
-
Украина сделала важный шаг из-за преступного поведения России в оккупированном Крымусегодня , 12:00
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Теннис: сборная Канады навязала борьбу команде Франции11 февраля 2012 , 14:20
Очень хотел бы еще раз посетить Донецк, – самый известный конферансье бокса Баффер прибыл в Киев16 июня 2018 , 22:25
Стадион "Динамо" им. Лобановского готов к возобновлению чемпионата. ФОТО13 марта 2014 , 11:10
"Барселона" минимально обыграла "Атлетик"23 августа 2015 , 21:29