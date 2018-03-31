ДахаБраха выступит на фестивале в Калифорнии

Украинская группа ДахаБраха выступит на психоделическом фестивале "Desert Daze 2018" в Калифорнии.

Desert Daze – это ежегодный музыкальный фест, который проводится с 2012 года на водохранилище Пэррис в Южной Калифорнии. Среди групп, выступавших в разное время на Desert Daze, – Iggy Pop, Spiritualized, Courtney Barnett, Unknown Mortal Orchestra и другие, говорится в издании The Village.

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В этом году на фестивале выступят Tame Impala, Mercury Rev, Warpaint и Connan Mockasin.

Desert Daze 2018 состоится 12-14 октября.

Напомним, что в начале 2018 года Дэвид Бекхэм использовал песню группы ДахаБраха для рекламы собственной торговой марки.